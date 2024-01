7 itens para descomplicar a rotina de volta às aulas

Com o fim das férias escolares, é tempo de iniciar todos os preparativos para a volta às aulas. Desde organizar os materiais escolares e lancheiras recheadas até a escolha dos produtos de higiene pessoal e uniformes, a lista para essa retomada é longa – e precisa ser pensada para facilitar a rotina.

Para te guiar neste momento, separamos uma lista completa com 7 itens funcionais que irão descomplicar a retomada dos estudos. Confira a seguir.

Lancheiras criativas e espaçosas

Proporcionar uma alimentação saudável e divertida para as crianças é uma tarefa fácil com as lancheiras térmicas infantis. Além de serem coloridas e instigantes para garantir que todos os lanchinhos sejam consumidos, ela também poderá oferecer a conservação térmica segura dos alimentos,.

Ela acompanha talheres e não ocupa tanto espaço na mochila, além, claro, de não vazar. Lanchinhos deliciosos por muito mais tempo.

Hidratação divertida

Sabemos que as crianças acabam ingerindo uma quantidade de água quando estão na escola. Uma boa maneira de reduzir o problema é associar esta função a uma simples memória afetiva, através de garrafinhas coloridas e divertidas.

Com diversos modelos disponíveis, você poderá escolher, junto à criança, o seu animal favorito e que a acompanhará durante a brincadeira de beber mais água.

Cadernos e agendas inteligentes

Você já ouviu falar em cadernos e agendas inteligentes? Elas possuem divisórias criativas e marcadores chamativos que facilitam a organização e o acompanhamento das atividades e lições escolares.

Com modelos que podem ser escolhidos pelas próprias crianças e adolescentes, o dia a dia de aprendizado poderá ser ainda mais dinâmico e proveitoso.

E para colorir esses cadernos e os sonhos dos pequenos, é preciso ter lápis de cor. Este estojo com 24 cores e outras 3 como brinde permite soltar a criatividade sem faltar nada!

Higiene pessoal

Para estender os cuidados de higiene pessoal para além da casa, que tal oferecer às crianças um kit criativo e fácil de levar para a escola?

Com organização e criatividade o retorno para os estudos poderá ser sinônimo de diversão!