Dia do bolo: 12 receitas de dar água na boca para você fazer em casa

Nesta quarta-feira (26), é celebrado o Dia Nacional do Bolo nos Estados Unidos. Apesar de estarmos no Brasil, que tal aproveitar a ocasião para testar uma receita deliciosa?

Combinando com qualquer hora do dia, o bolo pode ser tanto parte do café da manhã, quanto uma sobremesa ou um acompanhamento para aquele cafézinho da tarde.

Por isso, neste Dia do Bolo, experimente uma destas 12 receitas de bolo, selecionadas por CLAUDIA e que vão te deixar com água na boca!

