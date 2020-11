Bolo Souza Leão

Modo de preparo

2 xícaras de açúcar

3 canelas em pau

Cravo a gosto

1 1/2 xícara de manteiga sem sal

1/2 colher (chá) de sal

1 quilo de mandioca pubada ou massa puba

16 gemas peneiradas

3 xícaras de leite de coco

Em uma panela, misture o açúcar, a canela e o cravo com 2 xícaras de água. Leve ao fogo médio, mexendo de vez em quando, até obter uma calda em ponto de fio. Para testar, derrame-a em fio em um copo com água fria. Ela deve dissolver totalmente, mas não muito rápido, em cerca de dez segundos. Retire do fogo, acrescente a manteiga e o sal e reserve até esfriar completamente. Em uma tigela, junte a massa puba, as gemas e o leite de coco. Adicione a calda reservada e misture até obter uma massa homogênea. Passe por uma peneira fina por três vezes, retirando todos os grumos. Transfira para uma assadeira untada com manteiga e cubra com papel-alumínio. Asse em banho-maria, em forno preaquecido a 200ºC, por 40 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais dez minutos ou até que o bolo fique firme e dourado. Espere esfriar completamente, leve à geladeira por pelo menos duas horas e, então, desenforme.

*Receita cedida pela chef Ana Luiza Trajano (Sabores do Brasil: Fermentação Natural)