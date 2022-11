Feira dos Campeões Comer & Beber reúne o melhor da gastronomia de SP

Entre 18 a 27 de novembro, o Conjunto Nacional, em São Paulo, recebe a Feira dos Campeões Comer & Beber 2022, festival gastronômico que reúne os estabelecimentos vencedores na escolha dos críticos de VEJA SÃO PAULO e do voto do público. O evento traz vencedores de categorias como comidinhas, bares e restaurantes.

No retorno do evento participam 23 convidados premiados, além de finalistas e o cinco-estrelas máximas D.O.M., do chef Alex Atala. As porções servidas por cada estabelecimento têm preços entre R$ 11 e R$ 45.

Entre os endereços vencedores da categoria ‘comidinhas’ participam a sorveteria Albero dei Gelati, a preferida dos críticos, o finalista em pães Forno Fecchio (18 a 20/11) e a padaria favorita do público Iza Padaria Artesanal (24 a 27/11), o ganhador da nova categoria Oriente Médio Shuk Falafel & Kebabs (24 a 27/11) e a doceria finalista Vila Anália Pâtisserie. Aparece por lá também a hamburgueria Z Deli Sandwiches, recordista com seis vitórias da crítica.

Já na seleção de ‘bares’, aparecem endereços que levaram o título no voto do público: o especialista em vinhos em taça Bardega, que comparece com oito rótulos, e o Bar do Luiz Fernandes, que lança um novo bolinho durante a feira. Dos escolhidos pelo júri da Vejinha estarão presentes o Bar dos Arcos, com a carta de drinques campeã, o bar revelação Cineclube Cortina, e o MeGusta, que faturou na categoria melhor petisco com a bolinha de queijo feita de cream cheese, parmesão, ovo e tapioca, dourada no óleo e servida com compota de tomate picante.

Na categoria ‘restaurantes’, ocupam os estandes A Casa do Porco, que foi o primeiro vencedor na categoria estreia do ano, o autoral Animus (24 a 27/11), da chef revelação Giovanna Grossi, o árabe Chef Benon (18 a 20/11), a churrascaria Cór, que debuta no pódio da melhor carne, as pizzas da Foglia Forneria Artigianale, e o Maní, casa de cozinha de autor com cardápio da MasterChef Helena Rizzo.

Aparecem ainda o francês Président de Erick Jacquin, que prepara salmão defumado ao creme de curry com blinis, e a estreia do ano, o Vila Anália com cinco restaurantes com identidade própria montados em um único endereço no Tatuapé. Já o D.O.M. traz seu famoso aligot com cubos de carne.

Entre os restaurantes consagrados pelo público, estão confirmados o japonês Aizomê, de Telma Shiraishi, e o Moma – Modern Mamma Osteria, a trattoria do ano. Participa ainda o Preto (18 a 20/11), de Rodrigo Freire, finalista e único representante da cozinha brasileira no festival.

Com 23 estabelecimentos gastronômicos participantes, a Feira acontece de sexta a domingo, de 18 a 20 e 24 a 27 de novembro, no Conjunto Nacional. Confira todos os participantes:

COMIDINHAS

Albero dei Gelati

Forno Fecchio 17 a 20/11

Iza Padaria Artesanal 24 a 27/11

Shuk Falafel & Kebabs 24 a 27/11

Vila Anália Pâtisserie

Z Deli Sandwiches Shop

BARES

Bardega

Bar do Luiz Fernandes

Bar dos Arcos

Cineclube Cortina

MeGusta

RESTAURANTES

Aizomê

A Casa do Porco

Animus 24 a 27/11

Chef Benon 17 a 20/11

Cór

D.O.M.

Foglia Forneria Artigianale

Maní

Moma – Modern Mamma Osteria

Président

Preto 17 a 20/11

Vila Anália

FEIRA DOS CAMPEÕES COMER & BEBER 2022

Onde: Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, 2073, 1º andar (acesso pela rampa ou pelo elevador). Metrô: Consolação.

Quando: 18 a 20 e 24 a 27 de novembro de 2022.

Entrada no evento: 12h às 21h (qui, 24, até 20h).

Ingresso: 60 reais

Bilheteria digital: eventim