Chef ensina receitas italianas clássicas para o almoço de Dia das Mães

O Dia das Mães merece uma refeição especial. Com a flexibilização da pandemia, a oportunidade de celebrar juntinho em família precisa ser celebrada – principalmente com boa gastronomia. Para quem está animado em preparar um almoço ou jantar para a data, apostar no conforto das receitas italianas clássicas pode ser uma ótima pedida.

Especialista no assunto, o chef Franco Ravioli ensina duas saborosas receitas para o segundo domingo de maio. Ele acaba de abrir as portas do FOGLIA, restaurante paulistano inaugurado pelo chef ao lado do filho, Lorenzo Ravioli, vencedor do MasterChef Júnior, em 2015. Juntos, eles trazem o encontro e o diálogo entre duas gerações ao redor do forno e do fogão. Lorenzo, inclusive, já passou por CLAUDIA e ensinou três receitas dignas de um vencedor do reality show gastronômico.

Uma das receitas indicadas por pai e filho é o arancini, clássico aperitivo italiano que consiste num bolinho recheado com risoto. A entradinha é uma das receitas do cardápio do restaurante e seu preparo exige paciência, mas eles dão algumas dicas abaixo para acertar, resultando num bolinho crocante por fora e cremoso por dentro.

Outra dica ideal para o Dia das Mães é o mezze maniche, uma massa servida com molho de pomodoro e vodca. Apesar de parecer inusitada, a receita com a bebida é um clássico da Itália – normalmente feita com penne. A mezze maniche tem formato curto e mais largo, aderindo de forma ideal ao molho denso.

Confira abaixo o passo a passo de cada receita:

Arancini

Tempo de preparo: 1 hora e 30 minutos

Rende: 12 unidades

Ingredientes

1 colher (sopa) de azeite

1/4 de cebola picada

Sal a gosto

300 gramas de arroz arbóreo

1/4 copo de vinho branco seco

1/2 litro de caldo de legumes

120 gramas de molho de tomates à sua maneira

1 colher (sopa) de manteiga sem sal

220 gramas de queijo parmesão

150 gramas de queijo mussarela em cubinhos

Farinha de trigo para empanar

Modo de preparo

Em um panela larga e baixa refogue em azeite a cebola até ficar translúcida. Adicione sal e frite o arroz. Depois disso, dê o primeiro cozimento com o vinho branco até o álcool evaporar. Aos poucos, vá acrescentando o caldo. No meio do processo, adicione o molho de tomate. Quando estiver al dente, desligue o fogo e adicione a manteiga e o parmesão. Espalhe o risoto no mármore de uma bancada até esfriar. Depois faça pequenas bolinhas com as mãos, inserindo o queijo mussarela dentro de cada uma. Empane os arancini levemente com a farinha de trigo e frite até dourar.

Mezze Maniche alla Vodka

Tempo de preparo: 40 minutos

Rende: 4 porções

Ingredientes

1 pacote de massa

1 colher (sopa) de azeite

1/2 cebola picada

300 gramas de pancetta em tiras

1 dose de vodca (50 ml)

400 ml de molho de pomodoro à sua moda

70 ml de creme de leite fresco

260 gramas de parmesão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Prepare a massa conforme as instruções da embalagem. Em um frigideira com azeite, refogue a cebola e a pancetta. Depois, despeje a vodca (vai subir uma labareda). Feito isso, adicione seu molho de tomates e cozinhe até reduzir e engrossar. Adicione o creme de leite fresco, misture bem, e acrescente o parmesão. Tempere com sal e pimenta. Quando a massa estiver al dente, retire da água e misture ao molho. Sirva em seguida.

