Os 13 melhores batons vermelhos de 2024

Neste ano, testei mais de 30 modelos de batons vermelhos – sim, bem como as calças coloridas já mencionadas em uma reportagem anterior, esse é um vício antigo. Isso porque ele dá um toque especial em qualquer estilo de maquiagem, das mais básicas às mais elaboradas.

Não faltam opções no mercado: modelos com acabamentos ultra-hidratantes, efeito matte, de alta fixação ou aqueles que dão só uma corzinha. Mais do que um simples cosmético, o batom vermelho é símbolo de confiança e estilo, adaptando-se a diferentes personalidades e ocasiões.

Nesta seleção, destacamos os melhores do ano, entre lançamentos e clássicos atemporais, para atender a todos os gostos: desde tons vibrantes e ousados até nuances mais sutis e elegantes. Com opções que combinam tecnologia e conforto, você certamente encontrará o seu próximo favorito para transformar qualquer look. Confira:

Dior – Rouge Dior Forever 999

Um dos tons mais icônicos da Dior, este batom matte promete até 16 horas de duração sem transferir. Perfeito para quem busca um vermelho clássico com tecnologia moderna.

Dior – Rouge Dior Forever 999 Compre agora: Beleza na Web - R$ 299,00

Fenty Beauty – Gloss em bastão Bomb Stix

Esta opção apresenta uma fórmula única que combina o melhor dos dois mundos: o brilho cintilante de um gloss e a praticidade de um batom em bastão. Enriquecido com vitamina E, manteiga de karité e óleo de kiwi, ele hidrata profundamente os lábios, mantendo-os macios e nutridos.

A textura cremosa desliza suavemente, proporcionando um brilho radiante sem a sensação pegajosa.

Gloss em bastão Bomb Stix Compre agora: Sephora - R$ 169,00

Eudora – Vermelho precioso da Glam Metals

Este batom cremoso é ideal para quem gosta de brilhar! Inspirada na tendência do mix de metais ouro e prata, ela transforma sua maquiagem em uma verdadeira jóia. Sua fórmula contém ouro 24K, proporcionando um acabamento elegante e hidratante. Desliza suavemente nos lábios e é perfeito para quem quer levar na bolsa a qualquer lugar.

Eudora – Vermelho precioso da Glam Metals Compre agora: Beleza na Web - R$ 49,99

CARE Natural Beauty – CARE + Vanessa Rozan no tom Raspberry

Se a Vanessa Rozan diz, eu concordo! Com textura cremosa e toque seco, esse batom em formato de lápis é a escolha certa para quem quer ter dois produtos em um. Isso porque, além de delinear, ele também preenche e esfuma. Feito com madeira sustentável e livre de testes em animais.

Lápis Batom CARE + Vanessa Rozan Compre agora: Care - R$ 89,00

Paisage – Flush no tom Poppy

Assim que a marca foi lançada, já me apaixonei! Costumo amar maquiagens multifuncionais – e a linha flush é um tint que serve para a boca, bochechas e olhos. Sua fórmula é fina com textura suave e sedosa de alta pigmentação, colore ao mesmo tempo que traz muita hidratação. O tom é um vermelho fechado quase puxado para o marrom, diferente do convencional e, ao mesmo tempo, atemporal.

Paisage – Flush no tom Poppy Compre agora: Paisage - R$ 109,00

KIKO Milano – Unlimited Double Touch 107 Cherry Red

Este é um batom líquido de longa duração para quem quer uma boca vermelha o dia todo – sim, ele dura muito! Precisa ser aplicado em dois passos: primeiro, aplica-se o batom cremoso com acabamento intenso e, depois, é aplicado o finalizador de longa duração que se mantém intacto até 12 horas. Sua formulação permite que ele fique confortável e tenha uma secagem extremamente rápida. Não transfere, viu?!

Make B. – Vermelho Don’t Touch, It’s Art. By Narcisa

Em edição limitada, esta opção traz um tom vermelho alto astral e bem aberto. A formulação traz o ácido poliglutâmico, que promete 48 horas de lábios hidratados. Sua fórmula vegana oferece cobertura natural a média desde a primeira aplicação. A textura é cremosa, leve e macia.

Quem disse, Berenice? – Batom líquido Vermelite Dos Sonhos

Com um vermelho mais fechado, ideal para as paletas com subtom rosado, esta é uma ótima opção para comprar para si ou para presentear pessoas queridas. Tem textura macia e altíssima pigmentação. O melhor? Não gruda e nem acumula nos lábios!

Quem disse, Berenice? – Batom líquido Vermelite Dos Sonhos Compre agora: Beleza na Web - R$ 44,90

Catharine Hill – Na Boca no tom Kim

A coleção “Na Boca” foi inspirada em nomes sem gênero, promovendo inclusão para todos. Um dos destaques é o batom Kim, um vermelho quase vinho – a escolha certa para usar em um jantar especial ou à noite. Semimatte e com textura macia, a fórmula contém Vitamina E e Manteiga de Karité.

Catharine Hill – Na Boca no tom Kim Compre agora: Beleza na Web - R$ 34,90

Vic Beauté – Batom Sensa no tom Nossa

Tenho esse batom há um ano e ele ainda é um dos meus favoritos, sempre está comigo. É um mate intenso, opaco e frio com textura aveludada. É aquele coringa perfeito para qualquer ocasião!

Vic Beauté – Batom Sensa no tom Nossa Compre agora: Vic Beauté - R$ 115,00

MAC – Batom Satin MACximal Left on Red

Este novo tom da marca é um vermelho terroso especial para o dia a dia. A cor vibrante aparece nos lábios com uma só camada – também é ótimo para quem gosta de espalhar com o pincel ou dando batidinhas. A textura é macia e o acabamento é hidratante.

MAC – Batom Satin MACximal Left on Red Compre agora: Beleza na Web - R$ 117,90

Vult – Batom Vermelho Real Matte

Este batom tem fórmula rica em vitamina E, pantenol e óleo de rícino. Estes ativos repõem a umidade perdida, nutrem a pele e ainda previnem o envelhecimento precoce. Tem alta pigmentação e entrega um tom fiel à que está na embalagem. A cor se adere bem à pele, o que transforma o produto num batom que não sai facilmente.

Vult – Batom Vermelho Real Matte Compre agora: Beleza na Web - R$ 12,90

Dalla – Batom Meu Dengo, da linha Bem Querer

Traduzindo toda a delicadeza dos mais belos tecidos rendados, a marca apresenta este batom enriquecido com propriedades hidratantes e alta pigmentação. O produto garante acabamento soft matte e sensação de conforto para os lábios. O que chama atenção é a embalagem presenteável, confeccionada em madeira de reflorestamento, e bala cuidadosamente esculpida como renda.

Dalla – Batom Meu Dengo, da linha Bem Querer Compre agora: Dalla - R$ 30,90

