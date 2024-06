Como cozinhar pinhão na panela de pressão

Um dos símbolos do mês de junho e das Festas Juninas, o pinhão rende as mais diferentes receitas para essa época do ano – além de ser uma delícia de consumir até mesmo puro. Entretanto, por ser uma semente mais dura, muita gente fica na dúvida na hora de prepará-lo. Afinal, como cozinhar esse ingrediente de forma prática e eficiente? A resposta está na panela de pressão!

A seguir, te explicamos todos os passos para cozinhar o pinhão na panela de pressão para obter uma receita mais rápida, mas também garantir que o grão fique macio. E o mais importante: sem medo de acidentes com esse utensílio.

Mas, primeiramente, é importante entender o que é o pinhão!

O que é pinhão?

O pinhão, semente da araucária, é um fruto típico do sul do Brasil e um dos protagonistas das mesas durante o inverno. Seu sabor único e textura macia são perfeitos para receitas que aquecem nos dias frios.

Benefícios do pinhão para a saúde

Rico em nutrientes essenciais, o pinhão tem muitos benefícios para a saúde. A coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, Karoline Honorato Brunácio, destaca que o consumo de pinhão pode trazer inúmeras vantagens, melhorando a qualidade de vida e promovendo bem-estar.

Ele é rico em carboidratos, principalmente na forma de amido resistente, que fornece energia. Já as gorduras monoinsaturadas presentes no pinhão, como o ácido oleico, ajudam a reduzir os níveis do colesterol LDL (“ruim”) e aumentar o HDL (“bom”), protegendo o coração e prevenindo doenças cardiovasculares.

Ainda de acordo com a especialista, o pinhão pode ser desfrutado de diversas maneiras, seja cozido, assado, em preparações doces ou salgadas. No entanto, é importante consumi-lo com moderação, pois é uma alta fonte de calorias.

Como fazer pinhão na panela de pressão?

Por ser um grão mais duro, a panela de pressão é a forma mais prática de garantir que o pinhão fique macio em um tempo menor. Entretanto, saber a quantidade de água, tempo de preparo e entender quando o pinhão está no ponto certo são tópicos essenciais para quem nunca cozinhou esse ingrediente.

Receita de pinhão na panela de pressão

Ingredientes

• 1 quilo de pinhão

• Água (o suficiente para cobrir os pinhões)

• Sal a gosto (opcional)

O primeiro passo é a lavagem. Comece lavando bem os pinhões em água corrente para remover impurezas e possíveis resíduos. Depois, coloque os pinhões lavados na panela de pressão. Adicione água suficiente para cobrir os pinhões completamente e, se desejar, acrescente sal a gosto.

O tempo de cozimento pode variar ligeiramente de acordo com o tamanho dos pinhões. Para pinhões maiores, cozinhe por até 45 minutos. E se você preferir um sabor mais intenso, pode adicionar algumas especiarias à água do cozimento, como louro, cravo ou pimenta do reino.

Feche a tampa da panela de pressão e leve ao fogo alto. Após pegar pressão, abaixe o fogo e cozinhe por 40 minutos. Quando esse tempo passar, é hora de garantir a despressurização.

Aguarde a pressão sair naturalmente da panela antes de abri-la. É importante não forçar a abertura da panela enquanto ainda estiver sob pressão.

Deixe esfriarem um pouco antes de descascá-los. Para facilitar o processo, você pode usar um pano de cozinha limpo ou as mãos, pressionando levemente os pinhões.

Ponto correto do pinhão

Para saber se o pinhão está no ponto certo, pegue um pinhão cozido e descasque-o. Dê uma mordida suave. Se o interior estiver macio e ceder com facilidade à mordida, o pinhão está no ponto perfeito!

Além disso, observe a cor dos pinhões cozidos. Eles devem apresentar uma coloração amarelo-dourada uniforme, sem manchas escuras ou áreas cruas. Pinhões com partes escurecidas podem indicar cozimento excessivo, resultando em textura seca e sabor amargo.

Os pinhões cozidos podem ser conservados na geladeira por até três dias em um recipiente hermético. Já as sobras podem servir para preparar diversas receitas diferentes, como saladas, risotos, tortas e até mesmo farofas – confira aqui uma receita de paçoca de pinhão.

