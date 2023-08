Panela de pressão: 8 dicas para usá-la com segurança

A panela de pressão é uma ferramenta extremamente útil na cozinha, especialmente no preparo de alimentos que requerem um tempo de cozimento mais longo.

A grande vantagem desse tipo de panela, tão amada pelos brasileiros, é que ela acelera o processo de cozimento ao aumentar a pressão interna, permitindo que os alimentos cozinhem mais rapidamente – isso tudo ainda mantendo seus nutrientes e sabores. Além disso, a panela de pressão é ideal para preparar pratos como carnes macias, sopas, ensopados e feijão, que ganham textura mais tenra e saborosa.

No entanto, é crucial ter cautela ao utilizar esse tipo de panela, pois a alta pressão e temperatura interna podem apresentar riscos significativos se não for manuseada corretamente. Muito comuns, os acidentes com ela viram até assunto nas redes sociais, com vídeos que nos deixam em alerta sobre seu uso:

🚨VEJA: Tiktoker viraliza ao mostrar momento em que sua panela de pressão explode. pic.twitter.com/REOpblw06R — poponze (@poponze) July 24, 2023

Para evitar esses acidentes, é importante seguir as instruções do fabricante, verificar a vedação regularmente, evitar sobrecarregar a panela e liberar a pressão adequadamente para evitar acidentes, queimaduras ou danos na panela.

Riscos de usar a panela de pressão de forma errada

O motivo de tanto se falar nos riscos do uso da panela de pressão é que eles podem ser realmente graves. A seguir, confira uma lista de alguns acidentes que o uso indevido desse utensílio de cozinha pode ocasionar:

Explosão : Se a panela não for manuseada adequadamente ou se a vedação estiver danificada, pode ocorrer uma explosão de vapor quente, causando ferimentos graves.

: Se a panela não for manuseada adequadamente ou se a vedação estiver danificada, pode ocorrer uma explosão de vapor quente, causando ferimentos graves. Queimaduras : Abrir a panela prematuramente ou liberar a pressão rapidamente pode resultar em queimaduras causadas pelo vapor ou líquidos quentes que são liberados.

: Abrir a panela prematuramente ou liberar a pressão rapidamente pode resultar em queimaduras causadas pelo vapor ou líquidos quentes que são liberados. Entupimento da válvula : Se a válvula de pressão estiver obstruída ou danificada, a pressão não será liberada adequadamente, o que pode levar ao superaquecimento da panela.

: Se a válvula de pressão estiver obstruída ou danificada, a pressão não será liberada adequadamente, o que pode levar ao superaquecimento da panela. Vazamento de vapor : Uma vedação defeituosa ou mal posicionada pode levar a vazamentos de vapor, causando queimaduras e reduzindo a eficiência do cozimento.

: Uma vedação defeituosa ou mal posicionada pode levar a vazamentos de vapor, causando queimaduras e reduzindo a eficiência do cozimento. Danos na panela: O uso incorreto ou negligência com a limpeza e manutenção pode levar a danos na panela, afetando sua segurança e desempenho.

Ao usar a panela de pressão com cuidado e responsabilidade, podemos aproveitar seus benefícios na cozinha de forma segura e eficiente.

Como usar a panela de pressão com segurança

1) Leia o manual

Antes de utilizar a panela de pressão, é essencial ler o manual do fabricante para entender como operá-la corretamente e quais precauções são necessárias.

Outro conselho importante sobre a escolha da panela, é que, antes de comprar qualquer panela de pressão, é importante conferir se o produto tem o selo do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) – o órgão é responsável por garantir que o utensílio esteja de acordo com as normas de segurança.

2) Verifique a vedação

Antes de cada uso, verifique se a borracha de vedação está em boas condições e bem encaixada. A vedação adequada é essencial para manter a pressão interna da panela.

Além disso, Cinthia Oliveira, Gerente Sênior de Marketing da Royal Prestige, marca de utensílios de cozinha, recomenda certificar-se de que as válvulas de segurança estão limpas e funcionando corretamente antes de cada utilização. Isso porque elas são responsáveis por liberar o excesso de pressão caso necessário, evitando acidentes.

3) Não a sobrecarregue

Evite encher a panela até a borda, especialmente quando se cozinha alimentos que liberam espuma, como grãos ou legumes. Segundo a especialista da Royal Prestige, é importante deixar um espaço livre para o crescimento dos alimentos durante o processo de cozimento sob pressão. Isso ajudará a evitar transbordamentos e derramamentos.

4) Nem a mais, nem a menos: use líquido suficiente

Certifique-se de adicionar líquido suficiente (água, caldo, etc.) para criar vapor e evitar que a panela fique sem água durante o cozimento.

5) Use fogo médio ou baixo

Quando a panela atingir a pressão adequada, reduza o fogo para médio ou baixo para manter a pressão estável. Cozinhar em fogo alto pode causar superaquecimento.

6) Não abra a panela de pressão de imediato

Após o cozimento, não abra a panela imediatamente. Cinthia Oliveira explica que, após o término do tempo de cozimento, deve-se desligar o fogo e aguardar alguns minutos antes de abrir a panela. Isso permite que a pressão interna seja liberada gradualmente, evitando riscos de queimaduras causadas pelo vapor quente.

7) Libere a pressão adequadamente

Existem dois métodos para liberar a pressão da panela: naturalmente (deixe a panela esfriar) ou com a válvula de pressão. Siga as instruções do fabricante para evitar liberação rápida e perigosa de vapor.

8) Mantenha a panela em boas condições

Por fim, a especialista aconselha verificar regularmente o estado da borracha de vedação e substituí-la caso esteja danificada. Certifique-se também de que a panela esteja limpa e sem resíduos de alimentos que possam obstruir as válvulas de segurança, para isso, limpe a panela e suas partes regularmente.