Cogumelo, ragu e mais: receitas de polenta para aquecer o inverno

A polenta é um prato clássico italiano que é sinônimo de comfort food, perfeita para uma refeição satisfatória. E no inverno, quando buscamos refeições quentes e reconfortantes, as receitas de polenta se destacam como uma opção deliciosa e satisfatória.

Sua textura cremosa e sabor suave, tornam-se uma base versátil para uma variedade de combinações. Desde polenta com ragu de carne até polenta com cogumelos e queijo derretido, essas receitas aquecem o corpo e a alma.

Seja desfrutando em uma noite aconchegante em casa ou compartilhando com amigos e familiares em uma reunião, as receitas de polenta para o inverno são perfeitas para nos aquecer por dentro para fora!

Veja receitas de polentas variadas para aquecer o inverno:

Polenta com molho de tomate

Ingredientes

Para a polenta

1 xícara de fubá

4 xícaras de água

1 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de manteiga

Queijo parmesão ralado

Para o molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

800g de tomates maduros, sem pele e sem sementes, picados

1 colher de chá de açúcar

Sal e pimenta a gosto

Folhas de manjericão fresco

Modo de preparo

Em uma panela grande, misture o fubá com a água fria e o sal. Mexa bem para dissolver o fubá. Leve a panela ao fogo médio-alto e deixe a mistura ferver. Reduza o fogo para médio-baixo e continue mexendo constantemente com uma colher de pau para evitar a formação de grumos. Cozinhe a polenta por aproximadamente 30 minutos, ou até que esteja cremosa e a massa do fubá esteja cozida. Se preferir uma textura mais suave, adicione a manteiga à polenta e mexa até que derreta completamente. Adicione queijo parmesão ralado a gosto e misture bem. Enquanto a polenta cozinha, prepare o molho de tomate. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola picada e o alho picado à frigideira e refogue até ficarem macios e levemente dourados.

Acrescente os tomates picados à frigideira, juntamente com o açúcar, sal e pimenta a gosto. Misture bem. Deixe o molho de tomate cozinhar em fogo baixo por cerca de 20-30 minutos, ou até que os tomates estejam desmanchando e o molho tenha engrossado levemente. Adicione as folhas de manjericão fresco ao molho e mexa delicadamente. Retire a panela de polenta do fogo e sirva-a em pratos individuais. Cubra cada porção de polenta com o molho de tomate generosamente. Se desejar, polvilhe queijo parmesão ralado por cima do molho de tomate e sirva quente.

Polenta cremosa com queijo e cogumelos

Ingredientes

2 xícaras de fubá

6 xícaras de água

1 xícara de queijo parmesão ralado

200g de cogumelos fatiados

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta a gosto

Salsinha picada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela grande, misture o fubá com a água fria e leve ao fogo médio. Mexa constantemente com uma colher de pau para evitar a formação de grumos. Cozinhe por aproximadamente 30 minutos, até que a polenta esteja cremosa e cozida. Enquanto isso, em outra panela, refogue o alho e os cogumelos com um pouco de azeite. Tempere com sal e pimenta a gosto. Quando a polenta estiver pronta, adicione o queijo parmesão ralado e mexa bem até derreter. Sirva a polenta em pratos individuais, coberta com os cogumelos refogados e polvilhada com salsinha picada.

Polenta brustolada com queijo colonial e molho de tomate assado

*Receita da chef Ana Luiza Trajano

Ingredientes

Para a polenta

2 dentes de alho picados

2 colheres (sopa) de manteiga

Sal a gosto

1 xícara de fubá mimoso

200 gramas de queijo colonial em fatias e folhas de manjericão frescas para finalizar

Para o molho

6 tomates italianos cortados em quatro

1 cebola cortada em quatro

2 dentes de alho inteiros

1 folha de louro

1 colher (sopa) de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Óleo para untar

1/2 xícara de manjericão fresco

Modo de preparo

Prepare a polenta Em uma panela, refogue o alho na manteiga por três minutos. Adicione 3 ½ xícaras de água e tempere com sal. Junte o fubá aos poucos, mexendo para não empelotar. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, por cerca de 15 minutos ou até engrossar. Transfira para uma assadeira ou travessa, cubra com filme plástico e leve à geladeira por pelo menos duas horas. Prepare o molho Em uma assadeira, disponha o tomate, a cebola, o alho e o louro. Regue com o azeite e tempere com uma pitada de sal. Leve ao forno preaquecido a 230°C por 20 minutos ou até que as cebolas comecem a tostar levemente. Retire as folhas de louro, transfira para o liquidificador, adicione o manjericão fresco e bata na função pulsar, adicionando água filtrada suficiente apenas para bater. Corrija o sal, se necessário, e tempere com pimenta. Retire a polenta da geladeira e corte-a em 12 retângulos. Em uma frigideira, de preferência de ferro, untada com óleo, grelhe as fatias de polenta aos poucos, em fogo médio, por cerca de três minutos, sem mexer. Vire com cuidado para não descolar a crosta, cubra com o queijo colonial e mantenha no fogo até derreter o queijo. Sirva as fatias grelhadas com o molho de tomate e folhas de manjericão fresco.

Polenta cremosa com ragu

*Receita cedida pela Nestlé

Ingredientes

200 gramas de linguiça fresca

2 e 1/2 colher (sopa) de óleo

1 unidade de cebola média picada

1 dente de alho picado

300 gramas de acém picado

1 unidade de cenoura pequena ralada no ralo fino

4 colheres (sopa) de salsão (ou aipo)

1 tablete de caldo de carne

1 xícara (chá) de tomate em polpa

1/2 colher (sopa) de sal

1 e 1/2 xícara (chá) de fubá

1/2 caixa de creme de leite

1 colher (sopa) de queijo parmesão ralado

3 xícaras (chá) de água fervente

6 xícaras (chá) de água

Modo de preparo

Ragu (molho de carne): Retirar a película que envolve as linguiças, amassar com um garfo (até que fiquem esfareladas) e reservar. Em uma panela de pressão, aquecer 1/2 colher de sopa de óleo para refogar a cebola e o alho. Juntar o acém e a linguiça reservada e deixar dourar bem. Adicionar a cenoura e o salsão e refogar até que estejam macios. Acrescentar o caldo de carne, a água fervente e a polpa de tomate. Tampar a panela e cozinhar por cerca de 40 minutos após pegar pressão. Desligar o fogo, esperar sair toda a pressão e abrir a panela. Desfiar bem a carne. Retornar ao fogo e deixar ferver por cerca de 10 minutos, para apurar. Polenta: Em uma panela, aqueça a água e o sal. Adicionar 2 colheres de sopa de óleo e colocar o fubá, pouco a pouco (mexendo sempre, para não criar grumos), até atingir a fervura. Deixar cozinhar, por cerca de 20 minutos, mexendo sempre. Desligar o fogo. Acrescentar o creme de leite e misturar bem. Montagem: Colocar a polenta em cumbucas ou recipientes refratários. Cobrir com o ragu reservado. Colocar queijo parmesão por cima. Levar ao forno médio (180°C) preaquecido, por cerca de 5 minutos, para derreter o queijo.

Polenta com creme de queijos

*Receita da chef Ana Luiza Trajano

Ingredientes

2 dentes de alho picados

2 colheres (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de azeite

a gosto sal e pimenta-do-reino

1 1/2 xícara de fubá mimoso

100 gramas de queijo Serra da Canastra fresco

100 gramas de queijo Azul do Bosque

120 gramas de queijo Raclette Mineira

170 mililitros de creme de leite fresco

Lâminas de copa lombo curada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, refogue o alho na manteiga com o azeite por um minuto. Adicione 3 xícaras de água e deixe ferver. Tempere com sal. Adicione o fubá aos poucos, mexendo sempre para não empelotar, até incorporar. Abaixe a chama e cozinhe por 15 minutos mexendo sem parar. Espalhe em uma travessa média e espere endurecer. Reserve. Em outra panela, leve ao fogo baixo os queijos e o creme de leite mexendo até derreter e incorporar. Tempere com pimenta-do-reino. Retire do fogo e deixe esfriar em temperatura ambiente. Em uma assadeira, leve ao forno médio as lâminas de copa lombo por oito minutos, virando-as na metade do tempo para que dourem dos dois lados. Retire do forno e deixe esfriar. Com um cortador ou uma faca, corte a polenta no formato que desejar. Em uma grelha ou frigideira com um fio de azeite, grelhe os pedaços dos dois lados até dourarem. Sirva-os com uma colherada do creme de queijos por cima e o crocante de copa lombo.

Polenta crocante com ragu de cogumelo

Ingredientes

400 gramas de cogumelos variados (paris, shimeji, shiitake)

3 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 cebola média picada finamente

1 dente de alho picado bem fino

1 colher (sopa) de alecrim fresco

1 raspa de limão

250 gramas de fubá pré-cozido para polenta

3 1/2 xícara (chá) de caldo de legumes

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

1 colher (sopa) de salsa (ou salsinha) picada

2 colheres (sopa) de flocos de milho sem açúcar ou farinha de milho em flocos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Selecione os cogumelos e lave-os rapidamente em água corrente. Depois seque-os bem com papel-toalha. Com a ajuda de uma faca afiada, remova cuidadosamente os talos mais grossos dos cogumelos. Corte os cogumelos em fatias grossas e reserve. Em seguida, corte a cebola e o alho. Aqueça 2 colheres (sopa) de azeite numa frigideira grande e doure e cebola. Depois de dourada, acrescente também o alho picado e refogue mais um pouco. Deixe a mistura dourar bem, em fogo médio, mexendo de vez em quando. Acrescente os cogumelos e deixe mais um pouco no fogo. Tempere a mistura com pimenta e sal a gosto. Se preferir, use flor de sal. Ferva o caldo de legumes, abaixe o fogo e junte a polenta devagar, sem parar de mexer. Depois de acrescentar todo o fubá, cozinhe a polenta por cerca de 5 minutos, mexendo sempre, até engrossar e começar a desprender do fundo da panela. Acrescente, então, metade do ragu de cogumelos e o queijo ralado, mexendo rapidamente. Finalize com o azeite restante e misture bem. Coloque o restante do ragu na travessa e cubra tudo com a polenta. Decore com alguns cogumelos, os flocos de milho ou farinha de milho flocada e a salsa picada. Sirva em seguida, bem quente.

Polenta frita crocante

Ingredientes

2 xícaras de fubá

6 xícaras de água

Sal a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela grande, misture o fubá com a água fria e leve ao fogo médio. Mexa constantemente com uma colher de pau para evitar a formação de grumos. Cozinhe por aproximadamente 30 minutos, até que a polenta esteja cremosa e cozida. Tempere com sal a gosto e misture bem. Despeje a polenta em uma assadeira retangular e espalhe de maneira uniforme. Deixe esfriar e endurecer por cerca de 1 hora. Corte a polenta em palitos ou quadrados. Aqueça o óleo em uma panela funda e frite os pedaços de polenta até ficarem dourados e crocantes. Escorra em papel-toalha e sirva quente.