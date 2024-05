Chefs se mobilizam pelo Rio Grande do Sul; veja como ajudar

Diante da tragédia que acontece no Rio Grande do Sul por conta das chuvas e enchentes, diversas áreas têm se unido para ajudar os moradores da região, e a gastronomia é uma delas.

Chefs e cozinheiros juntaram forças para criar diversos tipos de ações para ajudar os gaúchos que perderam suas famílias, moradias e fonte de renda. Jantar beneficente com chefs estrelados, voluntariado para produção de marmitas e incentivo à compra de vinhos gaúchos estão entre as ações.

Abaixo, listamos algumas das campanhas de doação e voluntariado promovidas pela gastronomia e você confere como ajudar.

“O Brasil é Gaúcho”

No dia 18 de maio, 12 cozinheiros de diferentes estados farão juntos um jantar para arrecadar doações para a reconstrução do Rio Grande do Sul. O evento será no Dalva e Dito, em São Paulo, às 19h30, com 100% da renda revertida diretamente para a ONG @acaodacidadania.

Idealizado por Alex Atala e Felipe Bronze, o evento terá pratos de Arri Coser (NB Steak), Erick Jacquin (Les Présidents), Fred Caffarena (Make Hommus Not War), Manu Buffara (Manu), Manu Ferraz (A Baianeira), Roberta Sudbrack (O Pássaro Verde), Rodrigo Oliveira (Mocotó), Rubens “Catarina” Salfer (Antiácido), Telma Shiraishi (Aizomê) e Tuca Mezzomo (Charco).

O menu degustação em 7 tempos vai destacar ingredientes brasileiros e alguns ícones da gastronomia gaúcha. As doações serão recebidas via PIX e o pagamento antecipado dará direito à confirmação da reserva, seguindo a ordem de chegada dos comprovantes.

Jantar O Brasil é gaúcho, no Dalva e Dito: Rua Padre João Manuel, 1.115, Jardins, São Paulo. Quando: 18 de maio, às 19:30. Reservas: email maitre@dalvaedito.com.br ou pelo telefone (11) 3068-4444.

“Chefs pelo Rio Grande do Sul”

No dia 28 de maio, o Tuju, restaurante de Ivan Ralston em São Paulo, recebe um time estrelado para o jantar beneficente “Chefs pelo Rio Grande do Sul”.

O evento terá ainda a participação de Carla Pernambuco (Carlota), Edinho Engel (Manacá), Eudes de Assis (Taioba), Helena Rizzo (Maní), Liane Ralston (Ráscal), Luiz Filipe Souza (Evvai), Neka Menna Barreto (Neka Gastronomia), Roberta Sudbrack (Sud, o pásssaro verde) e Tadashi Shiraishi (Kanoe).

O menu de 10 tempos harmonizado será servido pelo valor de 10 mil reais. A meta do evento é arrecadar 300 mil reais, que serão destinados para o SOS Rio Grande do Sul, @acaodacidadania e Instituto Survivor.

Jantar Chefs pelo Rio Grande do Sul, no Tuju: Rua Frei Galvão, 135, Jardim Paulistano, São Paulo. Quando: 28 de maio, às 20h. Reservas: (11) 91899-0002.

Cozinhas Solidárias MTST

Através da ação Cozinhas Solidárias, o MST tem arrecadado fundos para montar cozinhas e distribuir marmitas diariamente para às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

A ação prevê ainda brigadas de limpeza e estrutura para dar apoio à saúde física e mental dos moradores afetados. No momento, estão sendo distribuídas mais de 2.600 marmitas por dia com alimentos frescos.

Também é possível deixar doações na Cozinha Solidária da Sé (Rua Venceslau Bras) e no ponto de arrecadação da Rua Brigadeiro Galvão, 260 – Barra Funda.

Cozinha solidária: É possível fazer sua doação através do PIX: enchentes@apoia.se ou pela conta do banco Itaú: ag: 4300; c/c: 99.707-1. Para mais informações, acesse o site: apoia.se/enchentesRS ou o Instagram @cozinhassolidariasmtst.

SOS COZINHA POARS

O chef Ricardo Dornelles tem se movimentado para realizar uma série de ações em prol das vítimas do Rio Grande do Sul. Uma das necessidades é a busca por pessoas que morem em áreas próximas de Porto Alegre – que não tenham sofrido com os danos estruturais das enchentes – e possam ajudar.

A equipe de voluntários, junto ao chef, tem produzido cerca de 6 mil marmitas diárias, com distribuição em pontos de difícil acesso em todo o estado. Para ajudar, basta preencher um formulário para cadastrar doações. São três tipos de voluntariado: quem possui um espaço para produzir comida; quem está disponível a ajudar cozinhando; quem está disponível a ajudar no planejamento e logística.

SOS COZINHA POARS: Voluntariado e doações através do link.

Compre Vinho Gaúcho

Liberada por enólogos e sommeliers da plataforma Brasil de Vinhos, a campanha #comprevinhogaúcho conecta vinícolas das regiões afetadas, principalmente o Vale dos Vinhedos, com os consumidores de outros estados.

O objetivo da campanha é garantir renda tanto para a reconstrução de áreas destruídas pelas chuvas, como ajudar na manutenção de empregos e de todo o setor.

Para acessar é só entrar no site brasildevinhos.com.br e clicar na imagem da capa. Podes escolher entre as vinícolas listadas ou entrar em uma das lojas e buscar as ofertas – as lojas serão destacadas em sistema de rodízio. Importante lembrar que nem todos os pedidos serão entregues em seu tempo normal.

Compre Vinho Gaúcho:

Doações no Grupo Bah

As casas do Grupo Bah, do chef Marcos Livi, serão ponto de coleta para doações para os afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. São aceitos água potável, alimentos não perecíveis e de fácil consumo, roupas, kits de higiene pessoal, cobertores, produtos de limpeza, fraldas descartáveis e itens para bebês.

Grupo Bah: As doações são recebidas nas lojas @quintana_bar @verissimobar @brique_sp @anita_casadeeventos @napolicentralepizza.

