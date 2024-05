Correios recebem doações para vítimas das chuvas no RS

Nesta segunda-feira (06) as unidades dos Correios dos estados de São Paulo e Paraná passarão a receber doações em prol das vítimas dos desastres ambientais que atingiram os estados do Rio Grande do Sul e Paraná na última semana.

A iniciativa, que foi publicada através de um comunicado oficial feito pela estatal nesta sexta-feira (03), se soma à campanha de arrecadação realizada pelo Governo Federal e pela Defesa Civil do estado gaúcho após fortes chuvas e deslizamentos atingirem mais de 800 mil pessoas.

Confira na íntegra o anúncio divulgado:

MEGAOPERAÇÃO SOLIDÁRIA – Os Correios, vinculados ao Ministério das Comunicações, e a Receita Federal firmaram uma parceria para fazer com que mais de 50 toneladas de roupas e calçados cheguem às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

Até o momento, 83 mortes foram confirmadas e outras 111 pessoas permanecem desaparecidas no que é considerado o maior desastre ambiental na história do Rio Grande do Sul.

Como realizar as doações?

Segundo os Correios, as doações para vítimas no sul do páis poderão ser feitas em qualquer agência dos Correios localizada nos estados de São Paulo, Paraná e algumas unidades no próprio Rio Grande do Sul, das 9h às 17h, em pontos de coleta organizados por voluntários e funcionários da estatal.

O que eu posso doar?

As agências receberão insumos básicos solicitados pela Defesa Civil, como itens emergenciais que incluem produtos de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, cestas básicas, roupas secas, calçados, colchões e outros itens que serão transportados até as vítimas de forma gratuita pela própria empresa.

Além disso, os Correios divulgaram os repasses de “objetos de refugo” – aqueles que permaneceram por mais de 90 dias sem procura pelos seus destinatários e remetentes – que passarão a ser transportados diretamente para as vítimas das enchentes e deslizamentos a partir desta segunda-feira.

Confira a seguir a lista completa de itens que podem ser doados em agências dos Correios e outros pontos de coleta nos estados citados:

Colchões;

Cestas básicas, e alimentos não perecíveis;

Água mineral;

Roupas, calçados e roupas íntimas em bom estado;

Leite pó;

Cobertores;

Fraldas infantis e para adultos;

Talheres e pratos descartáveis;

Itens de cozinha;

Sacos de lixo;

Material de limpeza e higiene pessoal;

Rações para animais;

Mamadeiras e chupetas;

Roupas de cama e banho.

Para mais informações sobre as unidades que recebem as doações, acesse o site dos Correios e confira os endereços disponíveis.

