5 cortes para dar volume aos cabelos finos e ralos

Se você tem cabelos finos e ralos, certamente já se perguntou como dar mais volume às madeixas. A resposta é simples: mudar o corte de cabelo. Embora muitos acreditem que camadas sejam ideais para criar volume, estilos como o bob curto e o blunt cut são, na verdade, os mais indicados. A seguir, confira os cortes que realmente ajudam a deixar o cabelo mais volumoso.

Bob curto

Também conhecido como short bob, o corte bob curto se caracteriza pelo comprimento pequeno, pelas pontas levemente desfiadas e pelas camadas sutis na parte superior. Seu efeito é elegante, sofisticado e de mais volume.

Corte em camadas leves

Na intenção de conseguir cabelos volumosos, muitas pessoas apostam em cortes com muitas camadas. O problema é, na maioria das vezes, o efeito rebote. Por isso, se você quer madeixas opulentas e repicadas, escolha poucas camadas.

Blunt cut

Outra possibilidade, que vem conquistando celebridades e fashionistas, é o blunt cut. Esse corte de cabelo mantém todos os fios com o mesmo tamanho, não tem camadas e conta com pontas retas e uniformes.

Chanel

Para quem deseja um modelo mais tradicional, o chanel é uma opção que nunca sai de moda. Ele geralmente tem o comprimento próximo ao queixo, mas pode chegar até os ombros, e é reto.

Curtinho com micro franja

Os cortes curtos são grandes amigos na hora de conquistar a aparência de mais volume. Tudo por conta da proporção entre o tamanho dos fios e a quantidade deles. Mas, se você quer também um visual estiloso, vale a pena incluir as micro franjas.

