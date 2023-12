Carole Crema divide 5 receitas de fim de ano para fazer com as crianças!

A época natalina é uma das favoritas de todos, entre as decorações e os presentes, não há nada melhor do que a temporada de festas de fim de ano. Mas o Natal e o Ano Novo são datas extremamente especiais para os foodies, sendo a oportunidade de criar o menu dos sonhos, com diversos doces e, inclusive, alguns pratos que comemos apenas uma vez ao ano. E na contagem regressiva para o feriado, quem disse que as comidas deliciosas se restringem à ceia? Os próximos dias são perfeitos para testar novas receitas e aquecer o coração com novas receitas, e tudo isso se torna ainda mais especial ao lado dos pequenos.

“Fazer algumas receitas ao lado das crianças unifica e aproxima a família. Ademais, também suaviza a ansiedade deles para receber os presentes do Papai Noel, além de ensinar que precisamos receber as pessoas com carinho, uma casa arrumada e, claro, comida gostosa!”, reflete Carole Crema, renomada chef confeiteira e jurada no programa Que Seja Doce da GNT.

Ela também conta que suas apostas favoritas em receitas de Natal e Ano Novo para envolver a criançada são aquelas que permitem com que eles sejam envolvidos por muito tempo e usam mais suas habilidades, como cookies e nhoques.

E é claro, Crema não deixou de dividir cinco de suas receitas favoritas para fazer em família com a gente! Hora de tirar as espátulas e os cortadores de biscoitos da gaveta, colocar os mini aventais de cozinha e trazer os pequenos para a cozinha! Veja só:

Você está procurando por uma receita super colorida e que promete encantar o paladar dos seus filhos? Crema dividiu a receita do whoopie colorido, um docinho que vai virar os um dos favoritos dos seus mini foodies em casa! O whoopie é doce tradicionalmente norte-americano, conhecido por ser semelhante a uma tortinha de dois biscoitos recheada com sorvete, mas Carole inova com um delicioso recheio de paçoca.

Continua após a publicidade

Que tal fazer a ceia junto com as crianças? Carole Crema trouxe sua receita favorita de sopa de tomate assado, que é uma pedida perfeita para as entradinhas da noite – e pode até se tornar uma das suas tradições natalinas.

Vamos para mais uma receitinha doce? Os biscoitinhos recheados de doce de leite são uma ótima aposta para a sobremesa da ceia, que vai encantar todos na mesa!

Mais uma das receitas de Carole, mas desta vez com um toque salgado que promete fazer com que a criançada coma seus legumes bem rapidinho!

Guardamos a melhor sobremesa para o final! Todos adoram um bolo de chocolate, e é ainda melhor quando está rodeado por uma calda quente de chocolate – fora que o modo de preparo é perfeito para incluir os pequenos.

Agora, pegue as forminhas e chame os pequenos para a cozinha!

Acesse nosso canal de Whatsapp e receba nossas receitas e notícias diretamente do seu celular!

Continua após a publicidade