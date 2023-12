Receita prática de sopa de tomate assado da chef Carole Creme

Estamos a cada dia tentando reinventar nossos menus, tentando receitas e procurando novidades que possam encantar a família com seu sabor – e, claro, que não tenham um modo de preparo fora das nossas habilidades. E, em dias mais estressantes, não há nenhum mal que não possa ser curado por uma sopa quente e aconchegante. Por isso, conversamos com Carole Crema, renomada chefe e jurada do Que Seja Doce no GNT, que dividiu conosco sua amada receita de sopa de tomate assado, que promete ser sua nova favorita! Confira:

Sopa de tomate assado

Ingredientes:

3 colheres de sopa de azeite;

½ cebola;

2 dentes de alho;

1 colher de chá de sal;

1 kg de tomates maduros e firmes;

1 xícara de água (ou mais se precisar);

1 colher de sopa de manjericão picado fresco ou ½ colher de sopa de orégano seco;

1 caixinha (200g) de creme de leite;

Pedacinhos de queijo de sua preferência.

Modo de preparo:

Comece lavando bem os tomates e a cebola e, posteriormente, corte os tomates ao meio, assim como a cebola. Aqueça o forno a uma temperatura bem alta (250°C). Numa assadeira grande, arrume os tomates, a cebola cortada ao meio e os dentes de alho inteiros e descascados.

Regue com o azeite e tempere com sal. Depois, leve para assar por cerca de 30 minutos ou até que os vegetais estejam moles e levemente tostados. Pegue o copo do liquidificador e coloque o creme de leite e mais 1 xícara de água fria filtrada. Despeje junto os tomates, alho e cebola assados e bata bem. Verifique a textura e adicione mais água caso seja necessário.

Aqueça a sopa e acrescente as ervas frescas picadinhas com uma tesoura. Coloque no fundo do prato fundo pedacinhos de queijo. Em seguida, despeje a sopa quentinha por cima, espere uns minutinhos e você vai ver que delícia… o queijo derretendo na sopa.

