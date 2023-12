Receita de biscoitos recheados fáceis da Carole Crema

É inegável que todos adoramos um docinho recheado, mas, muitas vezes, eles são complicados e repletos de truques que não sabemos empregar. Para virar este jogo, Carole Crema dividiu sua receita de biscoitos recheados de doce de leite, perfeita para aqueles dias que você está em busca de uma sobremesa sem complicações.

Receita de biscoitos recheados fáceis

Ingredientes:

1 xícara de chá de farinha de trigo;

¼ de xícara de chá de açúcar;

75 g de manteiga;

½ colher de chá de extrato de baunilha;

2 colheres de sopa de chocolate em pó;

manteiga e farinha de trigo para untar e enfarinhar;

300g de doce de leite firme ou brigadeiro para rechear;

Açúcar de confeiteiro para finalizar.

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180°C . Depois, unte uma assadeira grande com manteiga e enfarinhe com um pouco de farinha de trigo. Numa tigela, junte a farinha, o açúcar, a manteiga e a essência de baunilha. Amasse bem com as mãos até formar uma massa lisa;

Divida a massa em duas partes. Numa das metades, adicione o chocolate e misture bem para que fique com a cor homogênea. Embale a massa com filme plástico ou num saquinho e leve para descansar na geladeira por 30 minutos.

Para dar forma aos biscoitos você pode abrir a massa com o auxílio de um rolo para massa e cortar com cortadores de biscoito ou xícaras de café.

Você também pode fazer duas minhocas gorduchas, uma com cada cor de biscoito. Embrulhe e gele por mais uns 15 minutos. Quando ficar firme, é só cortar em fatias. Leve ao forno para assar por cerca de 25 minutos ou até os biscoitos ficarem levemente dourados. Retire do forno e deixe esfriar;

Quando estiverem frios coloque com uma colher de chá uma pequena porção de doce de leite, feche com um outro biscoito e passe-os pelo açúcar de confeiteiro.

