Ceia de Natal por encomenda nos restaurantes de São Paulo

Com a chegada do Natal, chega também aquela sensação de correria contra o tempo. E, vamos combinar, preparar a ceia não é uma tarefa nada fácil! Listar os ingredientes, pensar nas receitas, organizar a quantidade coerente com o número de convidados e fazer as compras para, enfim, preparar os pratos. Isso sem falar em toda a louça e espaço na cozinha…Para deixar essa época do ano mais tranquila e proveitosa, diversos restaurantes, empórios e confeitarias de São Paulo oferecem cardápios especiais por encomenda.

Além de imperdível para quem preza pela praticidade, esses menus especiais são também uma ótima oportunidade de provar receitas diferentes. Confira:

Piselli

O cardápio italiano traz sugestões para duas até quatro pessoas. Entre as opções, estão Anatra con Salsa Di Lampone (pato confitado, servido sobre molho de framboesa e nhoque na manteiga e sálvia – 2 pessoas R$ 349 e 4 pessoas R$ 699), e também o Tiramisù Piselli, com creme de queijo mascarpone Italiano e biscoitos champagne embebidos em café e licor (2 pessoas R$ 112 e 4 pessoas R$ 224). Os pedidos deverão ser feitos até o dia 22 de dezembro. Saiba mais.

Il Pastaio

A tradicional rotisserie Il Pastaio apresenta seu menu especial para as festas de fim de ano. As encomendas para Natal e Ano-Novo devem ser realizadas até o dia 20 de dezembro. Na sessão de massas, sugestões como cappeletti (R$115 o kg) e lasanha verde com molho ao funghi secchi e muçarela (R$118 o kg). Entre as opções de carnes, está o peru recheado com farofas especiais doces ou salgadas (R$ 149 o kg) e o tender artesanal fatiado ao molho de laranjas com damasco (R$ 310 o kg). Há ainda menu de acompanhamentos e sobremesas. Saiba mais.

Filó

A chef Fe Campagnoli sugere, além de pratos típicos da ceia, receitas autorais com influências da cozinha mediterrânea oriental. Entre as opções, pratos como Gravalax de salmão com sour cream (R$ 350/kg), rosbife de filé mignon com molho de cogumelos (R$ 360/kg), paleta de cordeiro (R$190/Kg) e peru assado inteiro com molho de champagne (R$135/kg). Para a sobremesa, destaque para a torta de mousse de pistache (R$150/Kg). Os pedidos são aceitos até o dia 15 de dezembro ao meio-dia. Saiba mais.

Nonna Rosa

O menu da ceia de Natal traz opções como a salada de lentilhas com aspargos grelhados e queijo feta e o arroz com uvas passas e castanhas. Tem ainda pratos principais, como lombo de bacalhau com batatas ao murro e o pernil de leitão com maçãs caramelizadas. Para a sobremesa, o menu oferece opções como a torta basca, tiramisù e torta de limão. A ceia serve por volta de quatro pessoas e pode ser adquirida sem vinho (R$ 1.550), ou com vinho Montepulciano d’Abruzzo Vasari (R$ 1.700). Pedidos até o dia 20/12. Saiba mais.

Rancho Português

O destaque, além do tradicional bacalhau, fica por conta dos cinco tipos de Assados (preço por Kg). Cada 1 Kg serve 3 pessoas: Leitão Inteiro à Moda da Bairrada (R$ 1.350 – serve 8 pessoas), Lombo Recheado com Chouriço e Damasco (R$ 198), Peru (R$ 240), Pernil Recheado com Azeitonas e Chouriço (R$ 198) e Tender (R$ 280). A cada 1kg escolha um molho em porções que acompanham cada assado (o valor corresponde ao rendimento de 3 pessoas): Agridoce com Abacaxi (R$ 48), Agridoce com Castanhas Portuguesas (R$ 64), Agridoce com Castanha de Caju (R$ 62) e Tomate, Cebola e Pimentão (R$ 48). Os pedidos devem ser feitos até 22/12. Saiba mais.

Casa Europa

O chef Alexandre Vorpagel apresenta o Combo Natal (R$ 450), que serve duas pessoas com seis croquetes de porco, de entrada e seguido do Bacalhau à Portuguesa (400g do lombo assado, com cebola, azeitonas, pimentões, batata cozida, ovo, tomate, alho e regado com azeite, acompanhado de arroz branco). Para a sobremesa, seis unidades dos Churros da Casa Europa com doce de leite. Há também opções de encomendas só do prato principal para duas pessoas com sugestões como Pappardelle com ragu de pato e Robalo com Mix de grãos (R$ 99) e molho de limão com salsa trufada (R$ 110). As encomendas vão até dia 22/12. Saiba mais.

Brodo Restaurante

O Brodo Restaurante marca presença nas ceias de fim de ano com receitas do chef Marcelo Vaz. Com pratos disponíveis para Natal e Ano-Novo, as encomendas podem ser feitas pelo próprio aplicativo, por e-mail ou telefone até 20/12 com retirada em 24/12, das 9h às 13h. No Ano Novo, até 27/12 e retirada em 31/12, das 9h às 13h. O pagamento é feito 50% no pedido e o restante na retirada. Entre as variadas opções, está o tender com maçãs em calda de groselha e salada de bacalhau. Saiba mais.

Padaria Brasileira

Entre as opções de entradas, destaque para o lançamento do Salpicão de Salmão, elaborado com salmão, salsão, cenoura e uva-passa, disponível por R$ 149 o quilo. Para o prato principal, a sugestão é o Frango Desossado recheado e decorado com farofa salgada, feita com farinha de milho, farinha de mandioca, ovo, bacon, presunto e azeitona, e está disponível por R$ 114,30 o quilo. As encomendas podem ser feitas nas nove lojas da Padaria Brasileira, inclusive nas Express, com pelo menos 24 horas de antecedência. Saiba mais.

Empório Aguzzo

Os nhoques são vendidos em duas versões: de batata R$ 40 e batata com espinafre R$ 45. Nas massas recheadas, estão sugestões como Ravióli di Manzo recheado de carne desfiada R$ 55 e o Ravióli Caprese recheado com mussarela de búfala e manjericão R$ 50, sendo que todas as embalagens são de 500 gramas. O Aguzzo elabora ainda os molhos para compor com as massas, vendidos em embalagens de 250g variando de R$ 19 a R$ 90. As receitas podem ser encomendadas até o dia 22/12 para o Natal e até 29/12 para o Réveillon. Saiba mais.

Confeitaria DAMA

Entre mais de 20 opções, o público pode encontrar produtos como panetones, sobremesas em diferentes tamanhos e sabores, além de presentes comestíveis. As encomendas para o Natal podem ser feitas até o dia 21 de dezembro. Para o Ano Novo, até o dia 27 de dezembro. Entre os lançamentos de sobremesas que podem ser encomendadas para a ceia, estreiam o Mousse de Vinho do Porto com Figo (R$ 320 – 22cm; R$ 28,50 – tamanho individual); o Mousse Coco com Manga (R$ 280 – 22cm; R$ 25,50 – tamanho individual); a Torta Financier com Frutas Vermelhas (R$ 220 – 22cm; R$ 25,50 – tamanho individual); o Bolo Árvore (R$ 27 a unidade); e a Árvore DAMA (R$ 330), feita de massa choux, recheada de brigadeiro. Saiba mais.

Dalva e Dito

O Dalva e Dito, restaurante de Alex Atala comandado pelo chef José Guerra, aceita encomendas de ceias de Natal até o dia 18 de dezembro. Vendidos congelados, os pratos podem ser finalizados em casa. No menu, opções como Peru (4kg – R$ 600) e Paleta de cordeiro recheada com castanhas e ervas (1kg – R$ 470). Saiba mais.

Make Hommus. Not War

O restaurante especializado em comida do Oriente Médio oferece uma ceia completa sob encomenda para as festas do final do ano. Entre as opções do cardápio, pratos como kibbeh de abóbora recheado de muhammara (pasta de pimentão assado com nozes e romã) – Pequeno: R$ 115 (850g); Grande: R$ 260 (2300g); e Peru alla turca – peru assado com ervas e melaço de uva, recheado com charutos de uva – Unidade: R$ 680. Os pedidos podem ser feitos até 20 de dezembro. Saiba mais.

Quincho

Com a chegada do fim do ano, a casa oferece uma ceia vegetariana completa. Dentre entradas, pratos, acompanhamentos e sobremesa, para abrir as festividades as apostas da casa são o arancini de cogumelos e o trio de pastas, com manteiga de missô e mel, patê de cogumelos e hommus de pistache. Para arrematar a refeição, o chef-pâtissier Rafael Aoki, que comanda a confeitaria do restaurante, apresenta a panacotta vegana de matcha com coulis de frutas vermelhas frescas. Saiba mais.

Zulcare

A confeitaria apresenta opções como a Torta de Nozes (1,5kg), uma receita de família que combina camadas de massa à base de manteiga com um recheio de noz-pecan, chocolate e licor, finalizada com nozes caramelizadas (R$ 240), e a Cheesecake Floresta Negra (3kg), com base de chocolate intenso, massa leve e delicada com baunilha e o tradicional Kirsch (aguardente de cereja), finalizada com uma geleia de cereja e cereja amarena em calda (R$ 390). Saiba mais.

Dona Deôla

Os destaques deste ano são os assados clássicos como peça de chester (R$ 332,40 – para 6 pessoas), que vem recheada com farofa de amêndoas, avelãs e macadâmia e é servida com pera caramelada, além do peru de festa (R$ 554 – para 10 pessoas), recheado de farofa de bacon com frutas secas ao molho de vinho do Porto, cebolas carameladas e cogumelos Paris. A padaria oferece ainda opções por kilo como bacalhau à Gomes de Sá (R$ 176) e o pernil ao molho de cabernet sauvignon e mini cebola caramelada (R$ 107,80). As encomendas devem ser feitas até o dia 22/12. Saiba mais.



PikurruchA’S

A confeitaria traz a Taça Fantástica Piku (R$ 200 de 1,2kg), uma gelatina colorida com creme de três leites. Além dela, o catálogo traz a torta holandesa (R$ 250 de 1,4kg), a torta mousse de limão (R$ 220 de 1,6kg) e o cheesecake nos sabores morango (R$ 260 de 2,3kg) e crumble (R$ 250 de 2,3kg), com base de bolacha, torta doce de cream cheese e finalizado com brigadeiro de doce de leite, crumble de nuts e decorado com bolachas amanteigadas. Já as taças podem ser encontradas nos sabores abacaxi com coco (R$ 190 de 1,6kg), surpresa de uva (R$ 190 de 1,5kg), mousse de chocolate (R$ 200 de 1,2kg) e Taça Delícia (R$ 220 de 1,4kg), entre outras opções. Saiba mais.

St. Chico

A padaria St. Chico traz, além do panetone tradicional – com passas castanha do Pará (R$ 22 com 100g, R$ 49 com 250g e R$ 82 com 500g) e o panetone de chocolate ao leite e amarena (R$ 22 com 100g, R$ 49 com 250g e R$ 82 com 500g) – o Bolo de Reis (R$ 44 com 400g), o Pudim da Rainha (R$ 44), feito com pão ao chocolate e creme de leite, Pão Cubo de cranberry e semente de abóbora (R$ 45). Além disso, a novidade do ano é o Pandoro (R$ 60), brioche de baunilha feito com técnicas francesas. Saiba mais.

Pappagallo Cucina

O Pappagallo Cucina, nos Jardins, preparou um cardápio especial com entradas, principais, acompanhamentos e sobremesas. Todos os pratos são exclusivamente para encomendas, que podem ser feitas até 18/12. A retirada do pedido será no dia 24/12 até meio-dia. Entre as opções, bacalhau gratinado (500g – R$ 190) e tender ao molho de dijon e abacaxi assado (500g – R$ 130). Saiba mais.

