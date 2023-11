Receita: Torta de laranja é opção de sobremesa fácil para o Natal

O clima de Natal está no ar e já pode começar a pensar na ceia. Para ajudar, trazemos uma receita de sobremesa bem natalina que vai impressionar à mesa pelo visual e sabor, e o melhor: fácil de fazer!

A torta de laranja, ensinada pela Camicado, é uma excelente pedida para a noite mais esperada do ano. Prática, mas inusitada, a receita promete surpreender os convidados pelo toque cítrico, nada enjoativo. Anote os ingredientes e se prepare para colocar a mão na massa:

Receita de torta de laranja

Ingredientes

Massa

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de biscoito doce triturado

1/2 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro

1/2 xícara (chá) de manteiga gelada em cubos

6 colheres (sopa) de água gelada

Recheio

1 lata de leite condensado

100 g de cream cheese

500 ml de leite500 ml de suco de laranja

2 colheres (sopa) de amido de milho

2 colheres (sopa) de raspas de laranja

2 gemas

Para finalizar

2 laranjas fatiadas (pode ser desidratada) para finalizar

Modo de preparo

Massa: Misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Coloque a mistura em uma tigela coberta e leve ao refrigerador por 30 minutos. Logo após, forre uma forma com a massa. Deixe assar a 180°C por 12 minutos e retire do forno.

Recheio: Enquanto a massa esfria, faça o recheio. Dissolva o amido no leite e misture com a gema. Adicione o leite condensado, o creme de leite e as raspas de laranja. Leve ao fogo e misture até o creme engrossar. Retire do fogo e deixe esfriar. Depois, bata o creme, o cream cheese e o suco de laranja em uma batedeira. Com a mistura já homogênea, coloque sobre a massa previamente assada. Deixe cozinhar no forno por 200°C durante 30 minutos.

Finalização: Espere amornar e finalize com as laranjas desidratadas no topo.

