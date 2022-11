Drinques para o brunch: 3 opções refrescantes e deliciosas

Final de semana pede acordar um pouco mais tarde e aproveitar momentos gostosos em volta da mesa, não é mesmo? E para quem é fã da tendência de unir o melhor do café da manhã com o almoço, essa é a oportunidade perfeita! Separamos 3 drinques para o brunch que são leves, saborosos e harmonizam perfeitamente com os pães, omeletes e outros pratos típicos dessa refeição única. Quem ensina é a Deia Berthault, educadora em vinhos e idealizadora da escola digital Red Submarine.

Bellini, o clássico do brunch

Ingredientes:

Suco de pêssego;

Prosseco.

Modo de preparo: preencha 1/4 de uma taça de espumante com o suco de pêssego e complete com o Prosseco.

Kir Royale, um francês sofisticado e atemporal

Ingredientes:

15 ml de licor de cassis;

Espumante;

Frutas vermelhas a gosto.

Continua após a publicidade

Modo de preparo: adicione 15 ml de licor na taça e complete com espumante. Decore com as frutas vermelhas.

Limonada rosé alcóolica

Ingredientes:

1 xícara de vinho rosé;

Suco de 1/2 limão;

Água com gás;

Gelo;

Limão siciliano para enfeitar.

Modo de preparo: em um copo baixo com gelo, despeje o vinho e o suco de limão. Complete com a água com gás, misture e decore com uma fatia de limão siciliano.

Dica: quer deixar a receita mais especial? A especialista indica finalizar com 50 ml de licor St. Germain.