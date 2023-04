Tarô da semana sugere excessos, desejos e tentações

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Poucas cartas de Tarô provocam uma reação tão dramática nas pessoas quanto a do Diabo. E não é para menos, a ilustração da carta mostra uma criatura com chifres sentada no topo de um trono com dois humanos presos por correntes a seus pés. Mas, garanto, não há necessidade de entrar em pânico. Afinal, não existem cartas ruins no Tarô, apenas lições a serem consideradas.

O Diabo representa o fato de estarmos acorrentadas aos nossos desejos e paixões. Ele simboliza as seduções do mundo material, visto que este arcano é a representação do antigo deus grego Dionísio, que incorpora todos os nossos objetivos hedonistas.

A carta do Diabo também é frequentemente associada à confusão, desordem e caos. Neste sentido, talvez seja interessante ver a décima quinta carta dos Arcanos Maiores como um símbolo dos nossos demônios internos. Ela representa o nosso desejo pelos prazeres terrenos e a nossa luta para nos livrarmos deles. Simboliza a tentação e suas possíveis consequências quando não resistimos e cedemos a estes desejos. Esta carta pode indicar que você se sente presa ou escravizada por algo em sua vida – como um relacionamento tóxico, vício ou padrões de pensamento negativo.

Ao contrário do que possa parecer, este arcano não representa necessariamente uma pessoa má, mas, sim, os maus hábitos, o ego exacerbado, comportamento obsessivo e o desejo obscuro que habitam dentro de nós. Isso indica que o vício, o materialismo e a ganância por dinheiro, status e poder, muitas vezes, podem nos cegar e fazer com que percamos o foco do que realmente devemos valorizar.

Para isso, a carta do Diabo enfatiza a importância de reconhecer e confrontar nosso “lado sombra”. Esta carta nos convida a olhar para dentro de nós mesmas e enfrentar esses impulsos sombrios para progredir em direção ao crescimento e transformação pessoal.

Seja o que for que esteja pesando sobre você e fazendo com que se sinta aprisionada em sua situação atual, o Diabo fornece um lembrete para se libertar das correntes que a prendem. Se as coisas estão particularmente difíceis e fora do controle ultimamente, esta carta é uma oportunidade de enfrentar seus demônios, reexaminar suas escolhas e se perguntar: Por que diabos vim parar aqui?!

De fato, o Diabo representa uma sensação de confinamento. Esta carta dos Arcanos Maiores te dá a sensação de estarmos sendo oprimidas por forças externas ou circunstâncias que fazem com que nos sintamos impotentes. O Diabo nos lembra que viver a vida apenas para satisfazer nossos desejos físicos não será apenas insatisfatório, mas também levará ao sofrimento.

No entanto, é importante lembrar que o tarô não é uma sentença definitiva e você tem o poder de mudar o curso das coisas. Fique atenta às suas escolhas e tente resistir às coisas que possam prejudicar sua saúde mental ou física.

Se mantenha focada nos seus objetivos e tente manter uma atitude positiva. Encontre maneiras criativas de lidar com as dificuldades. Dessa forma, você pode superar os desafios da semana e encontrar soluções para os problemas que possam surgir.

Lembre-se que o Diabo representa o signo de Capricórnio, que tem um talento natural para liderança e comando e, por conta disso, quer sempre chegar ao topo. Em outras palavras, vencer na vida! Neste sentido, é uma carta poderosa de concretização daquilo que busca. Significa a possibilidade de realização de um objetivo material.

“Supere seus demônios com uma coisa chamada amor”. (Bob Marley)

Boa semana e muita luz,

Cris Paixão.