Sinais de que ele não está tão a fim de você

Já perdi as contas de quantas vezes enunciei, gritei, conclamei aqui: você não precisa de uma relação para ser inteira. Mas, verdade seja dita, a gente quer um amorzinho gostoso, uma história de paixão para contar, aquele alguém com quem fazer planos. E, sim, esse também é um querer calcado no amor romântico e noções muito machistas sobre o amor. Mas é também um desejo legítimo, válido e que pode ser bastante saudável. As coisas não são necessariamente excludentes.

O problema mesmo está quando isso deixa de ser um desejo e se torna uma necessidade, uma obrigação, que gera ansiedade e desespero. Quando a autoproteção e autorresponsabilidade afetiva são postas de lado para que se dê conta dessa demanda social. E aí, as famosas redflags (bandeiras vermelhas) podem até tremular que se quer conseguimos notá-las.

Sim, a pedido de leitoras, hoje eu vou ajudar a entender quando ele, ela ou elu não está tão afim assim de você. E, pode ser mesmo que seja só o jeitinho da outra pessoa, mas via de regra é apenas desinteresse ou indisponibilidade.

Sinais de que o outro não está tão afim assim de você

Não responde suas mensagens

Calma! Ninguém, ou quase ninguém, consegue ficar respondendo imediatamente mensagens ao longo dia. Adultos funcionais trabalham, cuidam de casa, saem com amigos, enfim, têm uma vida para além de suas relações romântico-afetivas.

Mas, quando a pessoa some com frequência, o dia inteiro ou por dias, e quando volta tem sempre uma desculpa na ponta dos dedos, talvez esteja te comunicando que não está tão disponível assim. Ou, ainda, que não está tão disponível para essa relação quanto você gostaria.

Não gosta de “rótulos” para as relações

Ninguém precisa querer rotular uma relação. Existem muitas maneiras de se relacionar e dar nome ou não pode ser mera formalidade.

Mas, outras vezes, pode sinalizar um possível medo de se comprometer. Não há necessidade para alarde, mas se somada outros sinais, é sim um grande alerta.

Trabalha com monossílabas

Sabe quando você manda memes, vídeos, conta um causo e a pessoa sempre responde com uma interjeição qualquer? Ou, ainda, dá apenas uma curtida sem comentários.

Mais uma vez, às vezes, as pessoas só estão ocupadas vivendo mesmo. Entretanto, se virou um hábito, talvez a pessoa não se interesse tanto assim pelo que você tem a dizer.

Sexo como linguagem do amor

Primeiro que eu mesma acho essa coisa linguagens do amor bastante problemática por si só. Mas sempre tem aquele crush que usa essa desculpa para manter a gente na lista do sexo casual.

Não há nada de errado com o sexo casual, aliás, pode ser ótimo se essa também for a sua busca. Mas, se você já foi clara sobre desejar outros tipos de afeto e a pessoa, além de ignorar suas demandas, ainda diz “é que a minha linguagem do amor é contato físico”, já sabe, né?

Mas, suponhamos que seja isso mesmo. Que o sexo seja a forma dessa pessoa demonstrar o amor. É o suficiente para você? Se a resposta for não, continuar pode ser apenas um autoboicote.

Ela disse com todas as letras

Talvez a pessoa não tenha dito com todas as letras “estou emocionalmente indisponível”. Mas é muito comum que isso seja expresso e que, perdidas nas nossas próprias ilusões, ignoremos por completo.

Se o/a crush já falou que não quer nada sério agora, não está pensando em relacionamento, tem outros planos, precisa de um tempo, acredite!

E, principalmente, acredite naquela sensação de que tem alguma coisa estranha. Se você não se sente amada, desejada, cuidada do jeito que gostaria é porque, provavelmente, não está sendo.

No fim é sempre sobre a gente acreditar na gente. Combinado?