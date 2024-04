“Socorro, minha namorada está me pressionando a sair do armário”

Você também está precisando de conselhos? Então mande as suas dúvidas para se.conselho.fosse.bom@bol.com.br

Comecei a namorar há uns meses com uma garota. Faz tempo que eu gosto dela e a gente foi muito tempo amiga durante a faculdade, até perceber agora que nos apaixonamos. (Não é a primeira vez que eu namoro uma mulher). O problema é que agora ela fica me pressionando para eu me assumir para os meus pais porque quer ser “apresentada para a família”. Os pais dela já sabem do nosso namoro, mas os meus pais não. Eles são muito religiosos e não vão aceitar. Ela não entende meu medo e fica ameaçando terminar comigo se eu não contar tudo para eles. Já assumi nosso namoro para todos meus amigos, que é o que importa, até porque ela não sabe como são os meus pais. O que eu faço? Eu gosto muito dela, não quero perdê-la.

– Entre a cruz e a espada

– Cara entre a cruz e a espada

Você pode até gostar muito dessa menina, mas ela não parece gostar muito de você. Nenhuma pessoa que quer o seu bem deveria pressioná-la a sair do armário – essa é uma escolha absolutamente individual que precisa ser respeitada. No seu caso, a relutância é justificada: a revelação provavelmente abalaria a sua relação com seus pais, além de poder causar inúmeros problemas na sua vida. Só você pode dizer se, como e quando quer passar por isso. O fato de a sua namorada confundir a sua hesitação com falta de amor diz muito sobre as expectativas (irreais) que ela tem sobre um relacionamento – para além de se revelar controladora. Te dar um ultimato sobre uma questão tão íntima só piora as coisas. Eu acho que você deveria avaliar se a sua namorada é alguém que quer o seu bem. E, em um caso como esse, acho que vale até a inversão do ultimato. Diga que ela não tem o direito de exigir isso de você – e que, caso insista, é você que não vai mais querer continuar nessa relação.

