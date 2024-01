“E agora? Desisto do meu sonho profissional para ficar com meu namorado?”

Está precisando de algum conselho? Então mande as suas dúvidas sentimentais, profissionais e existenciais para se.conselho.fosse.bom@bol.com.br

Preciso muito de um conselho. Eu namoro um cara há 2 anos. Ele era meu melhor amigo desde a adolescência, fizemos faculdade juntos, acompanhamos a evolução um do outro e nos apaixonamos no último ano da faculdade. Justamente por me conhecer há tanto tempo, ele sabe que a faculdade era uma grande dor para mim, pois não era o que eu queria e seguia por pressão familiar. Eu terminei 5 anos de uma faculdade que eu odiei a cada minuto. Me formei há alguns anos e consegui um emprego em uma grande empresa, ganhando muito bem, mas que eu também não gostava por causa da área.

Acontece que agora surgiu a oportunidade de me mudar para outro país e fazer o curso que eu sempre quis. Contei para o meu namorado e ele super me apoiou, disse que iria comigo e começou o processo para fazer um curso lá também. Eu tenho dinheiro para já ir no próximo mês e me adaptar à cidade e arranjar um emprego antes das aulas começarem, porém estou aguardando o resultado do meu namorado. Acontece que ele me comunicou há alguns dias que, se não passar, não irá comigo, pois foi promovido no trabalho e gosta do que faz. Eu respeito e entendo muito, então o dilema é: se eu esperar o resultado dele e ele passar, ótimo vamos juntos – mas se ele não passar, eu devo desistir de ir para ficar com ele aqui? Eu o amo muito e nosso relacionamento é ótimo e saudável, mas não sei se vale a pena mudar de planos e de repente lá na frente eu perceber que não valeu a pena ou terminarmos por outro motivo ou criar um ressentimento na relação.

– Cara Caso ou compro uma bicicleta

Eu acho que a resposta para o seu dilema está em todas as possibilidades que você enumerou na última frase. Fico feliz que finalmente tenha conseguido se organizar para correr atrás do que realmente gosta – ficar na área em que se formou e que você obviamente não gosta me parece ser a pior opção. Não acredito que, depois de cinco anos de curso e alguns outros trabalhando, você um dia acorde e resolva amar o que faz. Meu voto é para que você vá fazer esse curso, independente da companhia do seu namorado. Entendo que vocês tenham um bom namoro – ao mesmo tempo, você é muito jovem para amarrar seus planos em um relacionamento. Se você não for, é muito provável que acabe se deparando com as situações que você citou: arrependimento, o fim do namoro, ou um ressentimento que acabe atrapalhando a relação. Assim como você não pode obrigar seu namorado a te acompanhar, ele não pode ser o único motivo para você ficar. Se você já tem dinheiro para fazer essa mudança, organize-se para ir. Boa sorte!

