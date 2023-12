3 erros na hidratação que podem arruinar seus cabelos

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Se você está em busca da hidratação perfeita para os seus cabelos, é crucial evitar alguns erros comuns que podem comprometer o brilho, a maciez e a saúde das madeixas. Eu listei três probleminhas que você pode contornar facilmente – vem ver!

Produtos errados

Utilizar itens que não atendem às necessidades específicas do seu tipo de cabelo pode resultar em excesso de oleosidade, irritações no couro cabeludo e até mesmo em baixa – ou nenhuma – absorção dos ativos.

Certifique-se de escolher produtos alinhados com a textura e seus problemas (frizz, falta de brilho, oleosidade excessiva, pontas secas…). Recomendo que você busque a orientação do seu cabeleireiro sobre os produtos para o seu tipo de fio.

Hidratação em excesso ou insuficiente

Encontrar o equilíbrio na quantidade de produto é primordial. O uso excessivo pode sobrecarregar os fios, deixando-os pesados e oleosos, enquanto a aplicação insuficiente não fornece os benefícios necessários.

Indico seguir as instruções dos produtos e ajustar a quantidade conforme as necessidades individuais.

Não respeitar o tempo de ação

Cada produto de hidratação possui um tempo recomendado de ação. Não respeitar esse tempo pode comprometer a eficácia do tratamento nos seus cabelos. Siga as instruções do produto quanto ao tempo de pausa, evitando ultrapassá-lo.

Deixar o produto agir por mais tempo do que o indicado pode resultar em efeitos adversos, como ressecamento excessivo dos fios e a oleosidade.

Lembre-se: a hidratação é uma parte crucial dos cuidados capilares. Porém, para colher todos os benefícios desse processo, é essencial evitar esses erros comuns. Ao fazê-lo corretamente, seus cabelos irão agradecer, exibindo maciez, brilho e saúde capilar.

Quer mais dicas de hidratação? No vídeo abaixo ensino como hidratar seus fios em casa.

