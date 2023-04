Tem mechas no cabelo? Confira 10 dicas para mantê-las saudáveis

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Ter fios iluminados e saudáveis, para muitos, é uma tarefa impossível, pois é bastante comum ver pessoas com os cabelos ressecados, elásticos e quebradiços após o procedimento. Entretanto, posso afirmar com toda certeza que não é bem por aí. A condição pode ser desencadeada por uma série de fatores, desde possíveis negligências durante a descoloração/coloração, até maus hábitos no dia a dia. O que eu quero dizer é que é possível sim ter mechas iluminadas e intactas; confira.

Respeite os intervalos entre as manutenções

Eu sei que a sensação de fazer a manutenção nos fios é maravilhosa, porém é necessário dar um tempo para que a fibra capilar se recupere. Nesse intervalo, siga as recomendações abaixo para que no próximo retoque eles estejam fortes e resistentes. Do contrário, é muito provável que os seus cabelos arrebentem e você acabe sofrendo com uma queda capilar agressiva e/ou um corte químico.

Cuidado com as combinações químicas

Esse é um ponto muito importante, pois alguns procedimentos, como alisamentos, relaxamentos e permanentes são incompatíveis com colorações. Dê um tempo entre uma técnica e outra. E sempre avise o profissional se o seu cabelo tem química, combinado? Tanta preocupação tem um motivo: além de danificar a estrutura e o brilho das mechas, sem esse intervalo, você corre o risco de um corte químico também.

Evite banhos muito quentes

A água quente – leia-se fervendo – abre cutículas e remove toda a hidratação natural das madeixas. Tornando-as secas, porosas e, consequentemente, quebradiças. E, ao invés de destacar suas mechas, pode prejudicar o efeito. Então prefira sempre lavar com água morna.

Faça um cronograma capilar no salão

Assim como o tratamento em casa, o cabelo precisa de uma atenção no salão, com um cronograma capilar especial – isso porque alguns produtos mais potentes só podem ser manuseados por um profissional. Então faça, pelo menos uma vez ao mês ou de acordo com a orientação do seu cabeleireiro.

Opte por uma linha de tratamento adequada para fios com mechas

De nada adianta fazer a iluminação com um expert e seguir um cronograma capilar, se você estiver utilizando um produto que não é indicado para as necessidades do seu fio, em especial quando ele tem mechas. Isso é perda de tempo. É essencial entender do que o seu cabelo precisa e depois buscar uma fórmula que proporcione resultados. Se você tiver dificuldades, vale pedir ajuda do seu cabeleireiro.

Manutenção da cor

É indispensável investir em uma máscara para a manutenção da cor, como, por exemplo, as roxas para as loiras, os caramelos para as morenas, e as coloridas para quem tem tons fantasia.

Atenção com as ferramentas de calor

Chapinha, secador e babyliss ressecam muito os cabelos e podem alterar a cor das mechas, portanto, além de utilizar um protetor térmico, é essencial ajustar a temperatura dos aparelhos para não acabar fritando os fios. Nesse link ensino como alisar os cabelos sem danificá-los.

Penteie os fios com delicadeza

Algumas pessoas sentem que os cabelos embaraçam com mais facilidade após a iluminação dos fios. Por isso, quando os fios estiverem molhados, recomendo sempre começar desembaraçando as pontas e depois ir subindo, dessa forma é mais fácil desatar os nós.

Mantenha o corte em dia

O corte também é muito importante, não só pela questão estética, mas também para deixar as mechas evidenciadas, pois as pontas duplas tendem a se abrir cada vez mais, quebrando o fio e encurtando o comprimento. A única forma de evitar esse efeito indesejado é cortando.

Evite a tração e fricção dos fios

Por último, mas não menos importante, a tração dos fios na hora de prendê-los ou de fazer um penteado e a fricção na hora de dormir também são péssimos para a saúde dos cabelos, principalmente os fios com mechas, pois eles tendem a ser mais delicados e podem acabar quebrando. Invista em elásticos fininhos e forrados e lembre-se de não apertar muito. E na hora de dormir, opte por uma fronha ou touca de cetim/seda para proteger a sua picumã.

Nesse vídeo explico qual é a diferença entre os processos químicos e conto quais deles são os mais danosos aos fios; vem ver: