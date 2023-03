É possível alisar os cabelos com chapinha sem causar danos?

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você pode até não ser uma usuária assídua da chapinha, mas, certamente já alisou os cabelos pelo menos uma vez, certo? Muitas pessoas têm dúvidas sobre a utilização das ferramentas de calor para estilizar as madeixas, afinal, elas danificam ou não? A resposta dependerá da forma que você manuseia o modelador e como prepara os fios para receber essa fonte de calor; vem ver.

Sim. Além do material utilizado para fazer a chapa alisante, que pode ser de cerâmica, titânio ou metal, a regulagem da temperatura também influencia muito se haverá ou não danos. Nesse sentido, na hora de escolher a ferramenta, verifique se ela possui esse termostato, assim evita que os fios sejam “tostados”.

Todas as texturas de cabelos podem ser alisadas da mesma forma?

Não. Os fios lisos e ondulados demandam temperaturas mais baixas e a chapinha não precisa ser passada várias vezes na mecha para modelar. Mas cacheados e crespos, sim. O importante é não exceder o uso, pois nem sempre os danos são perceptíveis na hora. Mas, após a lavagem, você pode perceber ressecamento e falta de brilho.

Como preparar os fios para a chapinha

Além de ter uma boa rotina capilar, fazer o uso de máscaras em casa e tratamentos no salão, o cabelo deve estar limpo e seco, mesmo que seja necessário usar o secador.

Independentemente da textura, o protetor térmico enriquecido com proteínas e vitaminas é indispensável, ou seja, aplique o produto minutos antes do uso da ferramenta para proteger a fibra capilar. Outro ponto importante é que óleos reparadores não devem ser utilizados antes do modelador, pois eles podem danificar os fios, esse produto só deve ser usado após a finalização.

ALERTA: jamais faça chapinha com as madeixas molhadas. Além de estragá-las, você ainda pode colocar em risco sua vida, por conta do choque.

Como passar chapinha

Com os cabelos previamente limpos, desembaraçados e com proteção térmica, separe mechas finas e deslize a chapinha delicadamente da raiz até as pontas. Use um pente ou escova para facilitar o manuseio e não queimar as mãos. Repita o processo, se necessário. Se os fios já ficaram lisos, pode partir para outra mecha.

Como fazer o efeito durar por mais tempo?

Existem produtos com ação anti-umidade que reduzem o aparecimento do frizz e fazem com que os cabelos permaneçam bonitos por mais tempo. Além disso, o uso do CC Cream e a finalização com um óleo reparador de argan ou macadâmia, ajudam a manter o efeito liso por mais tempo. E mais, vale usar uma touca ou fronha de cetim/seda quando for dormir, para minimizar o frizz. Na hora do banho, invista em uma touca para evitar que o vapor deixe os fios úmidos e altere a forma.

Com que frequência posso utilizar chapinha?

O ideal é usar com a menor frequência possível, por exemplo, uma vez por semana, porém é compreensível que algumas pessoas modelem mais vezes. Por isso, reforce a proteção e invista em bons tratamentos.

Após o uso da chapinha é necessário tratar as madeixas?

Sim. Como a fibra capilar é aquecida de maneira não natural, é normal que as estruturas fiquem fragilizadas. Faça uma boa hidratação, umectação e/ou nutrição após o uso da ferramenta. Seu cabeleireiro vai conseguir orientar o melhor tratamento.

