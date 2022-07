Guia da hidratação capilar caseira

Processo perfeito para um momento de autocuidado, a hidratação capilar pode ser feita facilmente em casa, ajustada em sua rotina, e de forma muito mais econômica quando comparada a ida ao salão.

No geral, vale fazer hidratação pelo menos uma vez ao mês, para manutenção e evitar danos aos cabelos. Mas, se os seus fios estiverem danificados, muito ressecados, essa frequência pode aumentar para uma ou duas vezes por semana, como indica Fabiane Brenner, dermatologista e coordenadora do Departamento de Cabelos e Unhas da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Óleos naturais: seus grandes aliados

Segundo a especialista, óleos naturais, como de amêndoas ou de coco, podem ser usados nas pontas do cabelo. Ela diz para passar o produto no comprimento dos fios e deixa-lo por pelo menos 30 minutos. Depois, é só lavar o cabelo, com xampu e condicionador, normalmente.

Entre outros ingredientes naturais, há opção de mel e abacate, por exemplo, mas esses cuidados não se mostram tão eficientes quando comparados a máscaras industrializadas, aquelas que compramos no mercado e farmácia.

Continua após a publicidade

“Esses produtos caseiros têm limitações, muitos funcionam até certo ponto, não vão oferecer uma hidratação profunda como o [creme] comercial, que é desenvolvido com tecnologia que não tem casa”, ressalta a médica.

“Os óleos hidratam superficialmente, mas protegem os fios de sabões e xampus desengordurantes”, disse.

Usando o creme hidratante

Para quem deseja usar produtos industrializados, a especialista sugere o uso de creme hidratante sobre o cabelo seco mesmo, por 30 minutos, antes do banho. Depois, no banho, aplique o pré-xampu e xampu, no couro cabeludo, e o condicionador apenas nas pontas. Por fim, pode passar um leave-in nas pontas.

“Ele tem uma capacidade de proteger o cabelo sem deixar pesado e muitas vezes tem também o protetor térmico em sua fórmula”, disse.

Em casos de danos extremos, não tem jeito, é preciso buscar ajuda profissional. Em um consultório, o especialista poderá avaliar os danos causados aos fios e buscar alternativas especializadas para a sua reparação, como tratamentos de hidratação mais profunda.