5 penteados para festa junina que são estilosos e fáceis de fazer

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Estamos no período das comemorações juninas e muita gente fica perdida na hora de elaborar um visual bem característico dessa festa. Mas fique tranquila, pois hoje trouxe 5 penteados para festa junina usados pelas famosas para você se inspirar.

Maria-Chiquinha

O penteado usado recentemente pela cantora Juliette Freire, consiste em dois rabos de cavalo. Para fazê-lo é bem simples. Finalize o cabelo como preferir, separe duas mechas, uma em cada lateral, e prenda na mesma altura. Se quiser, acrescente um laço ou fita por cima do elástico e finalize com spray de brilho.

Trança frontal

Uma opção para quem prefere usar os fios soltos é a trancinha frontal. É bem fácil de fazer e confere um ar de jovialidade, assim como o look da atriz Giovanna Ewbank. Se você tem fios lisos, pode pranchar para deixar mais polido. Separe duas mechas finas na parte da frente e trance o comprimento, finalizando com um elástico fininho e spray fixador. O look fica lindo também nas crespas.

Rabo de cavalo com trança

É prática, fácil de fazer, e é a queridinha das celebridades, como, por exemplo, a cantora Iza, que vira e mexe investe nesse penteado. Para copiar, aplique uma pomada nos cabelos e prenda-os em um rabo alto, mas separe uma mecha. Trance o comprimento e prenda com outro elástico nas pontas. Use a mecha separada para fazer mais uma trança e passar em volta do elástico do topo, para escondê-la. Prenda as pontas com grampos.

Acessórios

Agora se você quiser acrescentar um charme, aposte nos acessórios, como as fitas, lenços, presilhas e chapéus, como fizeram a cantora Anitta e a influenciadora Gessica Kayane. Basta finalizar o cabelo como preferir.

Trança boxeadora

O estilo usado pela atriz Erika Januza é mais elaborado e exige um pouco de prática. Comece aplicando um pouco CC Cream desde o topo da cabeça até as pontas, em seguida faça uma risca na raiz, separando os cabelos em duas partes. Comece a trança desde o topo da cabeça, rente a testa. Para isso, separe três mechas e trance os fios sentido a nuca, sempre alimentando a mecha central com outras mechinhas mais finas. Ao chegar no fim da nuca, basta trançar normalmente no comprimento. Finalize com um elástico de borracha transparente. Pode colocar fitas de cetim por cima. Se quiser, modele o baby hair com uma pomada para dar um toque extra ao visual.

Nesse vídeo trago dicas de como estilizar os cabelos curtos: