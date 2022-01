Cuidados para os cabelos no verão? Temos! Rodrigo Cintra traz 5 dicas

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

É só falar em verão que automaticamente já vem à nossa cabeça: praia, piscina, e muito sol. Apesar de ser um ótimo momento de lazer para curtir com a família e os amigos, nesse período os fios sofrem muitas agressões, que podem ser notadas em pouco tempo.

A exposição solar dilata o cabelo, abrindo as cutículas, facilitando o desbotamento, o embaraçamento e levando a perda de brilho, deixando a fibra fragilizada, o que também influencia no aparecimento de pontas duplas e de quebra.

Para evitar os problemas recorrentes dessa estação, é imprescindível reforçar os cuidados com as madeixas, protegê-las do calor e investir em bastante hidratação para deixá-las mais resistentes.

Separei dicas para te ajudar. Confira!

Proteção contra raios UV

Não é novidade para ninguém que os raios UV fazem mal à saúde, e com os fios não poderia ser diferente, além de causar o ressecamento e desbotamento, a exposição solar também contribui para o envelhecimento da fibra capilar, removendo o brilho e deixando um aspecto rígido e quebradiço. Por isso, aposte em produtos com proteção solar (shampoo, condicionador, máscara e leave-in) e em acessórios, como chapéus e bonés, que também barram o contato direto da luz com as madeixas.

Neste vídeo, trago dicas de produtos para salvar os fios no verão, confira:

Evite água quente

Os banhos com altas temperaturas também contribuem para o ressecamento e fragilização dos fios. Esse hábito ainda pode causar desequilíbrios no couro cabeludo, como a oleosidade, caspas, irritações e queda.

Cuidado com o sal e o cloro da água

Se você vai aproveitar o mar ou a piscina durante essa estação, lembre-se que tanto o sal, quanto o cloro ou outros componentes químicos são agentes de limpeza altamente abrasivos. Eles abrem as cutículas dos fios e removem os nutrientes presentes na fibra capilar, ocasionando diversos danos, inclusive o desbotamento da cor ou o esverdeamento dos loiros. Então, depois de mergulhar, sempre enxágue os cabelos para remover esses resíduos e aplique um CC Cream para proteção.

Hidrate

Invista em máscaras hidratantes, ricas em nutrientes, aminoácidos, manteigas e óleos em sua composição, que ajudam a melhorar a qualidade do fio e reduzindo a quebra.

Cuidado com os elásticos

Em dias quentes é quase impossível ficar com os cabelos presos, e na tentativa de aliviar o calor, muitas mulheres usam elásticos apertados. O que acontece? Além de marcar a fibra, levam a quebra. E você só vai se dar conta quando prestar atenção no frizz. Para evitar que isso aconteça, escolha elásticos encapados, com amarrações mais frouxas e/ou presilhas menos agressivas.