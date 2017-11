Como combater o frizz

O frizz ataca a cabeça de muitas mulheres, independentemente da idade ou do tipo de cabelo. “Os cabelinhos arrepiados são, em geral, fios quebrados ou que estão nascendo e têm causas variadas”, explica Erick Omar, dermatologista especializado em Tricologia (estudo das doenças do couro cabeludo).

De alterações climáticas (principalmente a umidade) à eletricidade estática; de fatores externos – que danificam os cabelos, a internos – que prejudicam sua formação e desenvolvimento.

Seja devido a fatores externos, internos ou a ambos, cabelo com frizz é um cabelo sem brilho, opaco, desidratado e quebradiço, resultado da destruição da cutícula do cabelo. “Ela é a camada externa protetora, que mantém os cabelos hidratados e nutridos, protegendo-os dos efeitos nocivos dos agentes externos”, explica Erick.

Causas

Os principais fatores externos que podem contribuir para o aparecimento do frizz são: sol, vento, umidade, excesso de lavagem, de escovação e do uso do secador, além de químicas como tinturas e alisamentos.

Os fatores internos mais relevantes para o aparecimento do frizz são: dietas excessivamente restritivas, má alimentação e alterações emocionais.

Arrepio geral

Apesar de serem visualmente mais evidentes em cabelos naturalmente lisos ou alisados, o tipo de cabelo que é mais suscetível ao frizz é o cacheado. Ele tem uma tendência maior a ficar arrepiado, pois em geral é mais ressecado.

Qual o jeito certo de lavar para evitar o frizz?

A lavagem dos cabelos deve ser com água morna ou fria, evitando a lavagem excessiva e com água quente, pois piora a desidratação dos fios. “O que pode ajudar é utilização de shampoos e condicionadores específicos, o uso de leave-in, evitar o uso de secador e o atrito com as toalhas comuns durante a secagem”, fala o dermatologista.