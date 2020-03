O final de semana em casa pode ser um bom momento para reservar aquele tempinho para nós mesmas. Cuidar dos cabelos é uma das formas de fazer um agrado ao seu corpo e ainda fazer um verdadeiro spa em casa.

Para falar da melhor forma de cuidar dos cabelos, nada melhor do que o hairstylist Rodrigo Cintra, idealizador do The Art Salon e também o responsável por levantar a autoestima de tantas leitoras de CLAUDIA no nosso Desafio da Leitora.

A leitora Ana Carolina no salão de Rodrigo Cintra

Cabelos sem brilho, ressecados e quebradiços são comuns em quem mantém uma rotina de secador, babyliss e chapinha — práticas que fazem com que os fios percam água e nutrientes. O exposição ao sol e a poluição também contribuem para fios opacos, assim como a coloração e descoloração. Confira as dicas de Rodrigo para fazer uma hidratação de salão em casa:

TRUQUES DURANTE A LAVAGEM

Segundo o hairstylist, os cuidados começam ainda no banho. “Use um xampu para o seu tipo de cabelo e coloque a água em temperatura mais baixa (entre fria e morna). A água quente estimula a oleosidade do couro cabeludo, dilata as escamas, retira o brilho e desbota a cor”, explica. O especialista também chama a atenção para quem tem raiz oleosa e ponta seca. Segundo ele, pessoas com cabelo desse tipo devem usar um produto para higienizar o couro cabeludo e, em seguida, aplicar outro para lavar o restante dos fios.

NA HORA DA HIDRATAÇÃO

“Após a lavagem coloque algumas gotas de óleo de reparação na máscara hidratante. Separe os fios em mechas e aplique o creme, deixando espaço de dois dedos da raiz. Deixe agir pelo tempo que está na embalagem e enxágue”, explica. Ele afirma também sobre a importância de evitar água quente. “Se conseguir lavar com água fria, melhor, pois ela ajuda a fechar as cutículas”, garante.

Happy young woman applying hair mask in bathroom

FAZER COM QUAL FREQUÊNCIA?

Rodrigo enfatiza que não basta apenas uma hidratação para resolver o problema dos cabelos sem vida. As sessões precisam ser constantes e com produtos potentes. Em casa, ela pode ser realizada de uma a duas vezes por semana.



