Saiba o que é caspa falsa e veja como evitar esse problema capilar

Atualizado em 13 out 2020, 10h12 - Publicado em 13 out 2020, 09h20

Diante do espelho, é possível ver resíduos brancos principalmente na raiz do cabelo. No primeiro momento, a explicação para o problema é a caspa. Mas nem sempre a resposta certa é essa e você pode estar, na verdade, com caspa falsa.

O aspecto pode ser parecido com o da caspa “verdadeira”, também chamada de dermatite seborreica, uma doença inflamatória no couro cabeludo. A Já a caspa falsa não é uma doença, mas, sim, um acúmulo de produtos nos fios.

A dermatologista Camila Rosa explica quais são os produtos que podem gerar esses resíduos. “Em geral são os finalizadores, como gelatina e gel. Por isso, é mais comum em cabelos cacheados e crespos”, aponta a especialista sobre as texturas, que recebem esses itens para atingir mais definição em suas curvaturas. Ainda assim, ela alerta que isso apode acometer qualquer tipo de fio, ou seja, não é uma regra.

Para evitar o acúmulo, Camila aconselha que a aplicação dos produtos seja feita com o cabelo úmido. “O ideal é esperar diminuir o excesso de água do fio. O cabelo absorve mais a água do que o creme. Logo, quando esse produto seca, o aspecto fica semelhante ao da caspa”, revela.

Outra medida que ajuda a evitar a caspa falsa é o uso de xampu antirresíduos, que, como o nome já revela, tem uma ação de limpeza profunda. Assim, dá para aplicar o produto suficiente para o seu cabelo sem medo, já que na próxima lavagem ele será totalmente eliminado.

Como alertamos, a caspa falsa não é uma inflamação como a dermatite seborreica. Entretanto, a recorrência dela pode gerar a caspa “verdadeira”. “Além de gerar a caspa, o acúmulo desses produtos a longo prazo ainda pode desencadear o surgimento de acne cosmética”, diz a dermatologista.