Cabelos brancos mais macios e saudáveis? Confira dicas de Rodrigo Cintra

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Se você já tem fios brancos, ou está começando a ter, sabe muito bem que a textura deles é completamente diferente do restante do cabelo, geralmente são mais ressecados e grossos, além disso, tendem a ter mais frizz.

Independentemente da sua escolha, se vai assumir ou vai colorir, uma coisa é certa: vai precisar de muita hidratação e de outros cuidados para que eles fiquem macios, maleáveis e brilhantes. Quer saber como? Confira as dicas que separei sobre o assunto.

Muita, mas muita hidratação

Para restaurar a hidratação e a maciez dos fios, como os da jornalista Renata Vasconcellos, o ideal é investir em máscaras ricas em óleos e manteigas com mais frequência, de duas a três vezes por semana, em casa. Além disso, é interessante usar máscara “roxa” a cada 15 dias para tirar o tom amarelado – que é comum por conta do envelhecimento, exposição solar e até mesmo poluição.

Escolha produtos com fórmulas hidratantes

Tenha uma linha para cabelos brancos (shampoo, condicionador e máscara). Isso faz toda a diferença. Aliás, uma dica: shampoo com textura cremosa é muito mais hidratante do que aqueles transparentes. É um cuidado a mais para suas madeixas ficaram bonitas, como as da atriz Samara Felippo.

Umectação noturna

Se mesmo apostando em todos os passos acima, você ainda sente que seus cabelos não estão macios o suficiente, invista em uma umectação noturna com óleo de macadâmia e argan, pois além de nutrir o fio, o produto ainda vai trazer brilho e saúde, deixando as madeixas mais cuidadas, como as da cantora Preta Gil. Você pode aplicar algumas gotas nas mãos, espalhar e envolver (ou não) com a toalha. No outro dia, lave e confira a diferença.

Evite banhos quentes

Água quente é inimiga das madeixas em qualquer fase da vida, pois abre as cutículas e remove a hidratação, deixando-as quebradiças, com frizz, oleosas na raiz e secas nas pontas. Para manter o visual sedoso da atriz Glória Pires, dê sempre preferência a água morna ou fria.

Jamais esqueça a proteção térmica

Proteger os brancos das ferramentas de calor e dos raios solares também é essencial. Use diariamente um CC Cream com proteção térmica e solar, para evitar que os fios fiquem secos e amarelados, e os mantenha impecáveis, como os da atriz Salma Hayek.

Nesse vídeo dou mais dicas de como cuidar dos fios brancos: