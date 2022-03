Horóscopo semanal: as previsões de 28/03 a 03/04

Áries: a semana começa com um pé aqui e outro no futuro! Seus planos são o assunto principal desta semana, pois os astros indicam uma pitada de coragem a mais para conquistar aquilo que você deseja. Comunicação em alta, já que Mercúrio dá as caras por aí já nesta segunda-feira e te ajuda a colocar toda sua energia para jogo. Projetos acontecendo, movimentação no trabalho e até pessoas novas são o ponto alto desta semana, aproveite!

Touro: Mercúrio da as caras em sua Casa Astral das emoções e dos sonhos, colocando seu lado interior em movimento. Algumas sensações e até mesmo certo incômodo podem aparecer, mas o recado do universo é que isso acontece para que você reaja a situações que não estão em sintonia com o que você almeja. Chegou a hora de decidir sobre suas prioridades. O que vai e o que fica? No final da semana, alguns imprevistos podem trazer boas novas. Fique ligada!

Gêmeos: no começo da semana, Vênus e a Lua unida em sua casa de expansão e crescimento traz ótimas oportunidades para você iniciar ou se jogar em projetos que tragam propósito a você. É hora de focar sua energia em tudo que deseja e não desperdiçar com pessoas e situações que não te trazem retorno algum. Na área do amor, a semana traz envolvimento e, mesmo para quem estiver sozinha, chegou o momento de se abrir para novas oportunidades que o universo está providenciando.

Câncer: Lua e Júpiter trazem aquela dose de fé e esperança para seus próximos passos. Está pensando em viajar? Chegou o momento de se planejar e não criar barreiras para que isso aconteça. Tudo que está ligado ao seu crescimento e até a expandir seus conhecimentos ganham bênçãos essa semana. Na carreira, energia, disciplina e atitude são excelentes ingredientes que farão a diferença, sobretudo com superiores. Se coloque presente nas situações para ser vista.

Leão: o começo da semana traz ótimas energias com o trabalho, apesar de alguns imprevistos que acontecem. Não foque sua energia em perdas ou atrasos, pois você consegue sair de qualquer eventualidade sem danos ou desespero. Nos assuntos do coração, o momento é de cumplicidade e sintonia, apesar de algumas questões emocionais que podem surgir. Priorize a parceria entre vocês. Para quem está em busca de um relacionamento, Vênus e Lua trazem possibilidades com alguém do passado.

Virgem: Mercúrio chega com a velocidade da luz em sua casa de transformação e traz movimento para tudo que você estava postergando em fazer e resolver. Processos na justiça, dinheiro compartilhado e até algumas pendências emocionais ganham novos ares de resolução. Aproveite esta energia para trabalhar o interior e dar um ponto final em situações que você não deseja mais vivenciar. No amor, cumplicidade e afeto trazem paz essa semana.

Libra: no início da semana, Vênus e a Lua em seu paraíso astral trazem uma certa nostalgia de pessoas e situações que não ficaram bem resolvidas. Apesar de não ser um peso emocional, você estará mais focada em querer resolver o que precisa para seguir bem. Semana intensa, de muita correria e ansiedade. Controle um pouco suas demandas, pois a saúde pode ficar prejudicada. Tire um tempo para você, inclusive, cuidar da autoestima.

Escorpião: o planeta Mercúrio chega em sua Casa 6 e traz uma agitação além do normal em seu cotidiano. Prazos, entregas, novas demandas – tudo pede urgência e seu humor pode ficar um pouco alterado. Respire fundo e divida o que é urgente de importante. Atente-se para sua saúde também, dores de cabeça e ansiedade podem acontecer. No final da semana, você estará mais determinada a relaxar – e pode contar com o amor para isso. Quem estiver na busca, as portas seguem abertas para deixar alguém diferente entrar.

Sagitário: o meio da semana te traz energia de sobra para entregar tudo que precisa no prazo. Cuidado, apenas, com a sua comunicação que estará mais altiva e enérgica. Atente-se para que não seja mal interpretada. Saúde vai bem, mas exercícios de caminhada podem ser uma boa essa semana para melhorar pernas e pés, além de esfriar um pouco a cabeça. Alguns planos no trabalho podem precisar de revisão, mas você consegue dar conta do recado.

Capricórnio: o começo da semana traz ótimas oportunidades com seu lado financeiro. O universo dá um empurrãozinho para uma grana extra, bem como possibilidades de aumento nos rendimentos. Mercúrio também promove movimento em questões de passado que você julgou finalizadas, mas que surgem para novos olhares e resoluções. Tire o fim de semana para cuidar de você e das suas prioridades.

Aquário: começo da semana com a Lua em seu signo, te trazendo um período mais quietinho, mas que te coloca em sintonia com o que você deseja daqui em diante. Comunicação e oportunidades que envolvem este setor te trazem energia de sobra para colocar seus projetos para andar. Fique atenta com oportunidades e pessoas estratégicas que chegam para isso tudo acontecer. No campo amoroso, o brilho pessoal estará intenso nesta última semana de Vênus por aí, entregue-se mais para os prazeres da vida e para as oportunidades que aparecem neste setor.

Peixes: semana intensa, com energia focada, mesmo que você esteja se sentindo mais “devagar”. Coloque seus projetos na mesa, defina suas ambições e se coloque em movimento. Mercúrio e a Lua trazem boas novas no setor financeiro, com chances de ganhos, aumento de salario e até uma possível troca de posição. Não tenha medo de se arriscar.