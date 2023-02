Horóscopo semanal: as previsões de 27/02 a 05/03

Nesta semana, a Lua Crescente aumenta o poder de realização, e nos traz a oportunidade de entendermos melhor as nossas emoções, focar mais no autocuidado e no agora. Abaixo, você confere as previsões de 27/02 a 05/03 no horóscopo semanal.

Horóscopo Semanal

Áries: Com a entrada da toda poderosa Vênus por aí, você pode sentir uma energia extra para resolver e concretizar suas ideias. Confie em sua intuição e em seu poder de criação. Cuidado com exageros – saiba esperar também as coisas acontecerem.

Touro: Nada de ficar presa ao passado e em ideias que não são suas. Liberte-se de tudo que vem te prendendo – é hora de deixar seus esforços valerem a pena. Mercúrio entra em seu setor de ideias e futuro e traz movimento para seus projetos.

Gêmeos: Mercúrio entra em seu setor mais alto do Mapa e traz oportunidades excelentes de conquistas profissionais. Os caminhos estão abertos para novidades e boas propostas – mantenha o foco em seu propósito e aproveite as boas novas que o Universo vem te oferecer.

Câncer: A semana começa com a Lua em seu signo trazendo crescimento e expansão em tudo que vem plantando. Cuidado, apenas, com algumas armadilhas internas de questões mal resolvidas – tire um tempo para olhar com carinho ao que te incomoda.

Leão: Mercúrio chega em seu setor de transformação e desapego e movimenta questões paradas em sua vida. Está preparada? Tire da sua frente tudo o que você já sabe como resolver – foco na solução e não no problema. Cuide melhor do seu campo emocional.

Virgem: Mercúrio entra em seu setor de relacionamentos e parcerias e traz boas novas, com movimentos importantes esta semana. Você estará mais comunicativa e disposta, cuide do seu campo emocional para que acompanhe esta energia.

Libra: Com Vênus em seu setor de parcerias e relacionamentos, voce estará com mais energia para lidar com as pessoas no geral – incluindo boas chances de novidades também. Parcerias de trabalho estão favorecidas, com ideias e projetos saindo do papel. Cuidado, apenas, com os exageros.

Escorpião: A semana pede um olhar mais focado em suas questões pessoais, já que Mercúrio movimenta o seu setor de autocuidado, autoestima e criatividade. Você estará com a intuição mais aguçada e a evolução em processos criativos será notada. Romance à vista.

Sagitário: Sol e Mercúrio em seu setor familiar podem trazer situações de passado à tona – momento importante para tirar do papel e para cuidar melhor do que te incomoda. Não tenha receio de acessar informações emocionais importantes, você estará mais certa do que precisa fazer daqui em diante. Vênus pode fechar sua semana com novos ares e pessoas que te trazem mais energia.

Capricórnio: A semana começa com a Lua Crescente em seu setor de relacionamentos e parcerias trazendo à tona boas energias de união e de aliança com projetos profissionais. No amor, conquistas e harmonia estão no radar essa semana – só tenha cuidado com ciúmes.

Aquário: Esta semana, com a chegada de Mercúrio em seu setor financeiro, novos trabalhos e oportunidades de ganhos te encontram. Não tenha receio de se colocar e de comunicar o que precisa para conseguir bons frutos. Aproveite as boas oportunidades.

Peixes: Mercúrio chega em seu signo esta semana trazendo movimento a tudo que precisa transformar. Projetos, ideias criativas e a comunicação estarão em alta te oferecendo a oportunidade de resolver pendências, mas com soluções na manga. Aproveite a sua boa intuição, que está aguçada, por sinal.