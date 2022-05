Horóscopo semanal: as previsões de 23/05 a 29/05

Áries

Essa semana, o Sol brilha em seu setor de Comunicação, o sinal está verde para mostrar suas ideias ao mundo. Contatos com pessoas novas, estudos e criatividade são a cereja do bolo essa semana para que seu trabalho atinja os ótimos resultados que vem galgando. Tire um tempo também para cuidar da saúde mental e para passeios de curta duração: te fará um bem danado ao recarregar suas energias.

Touro

Temporada do seu signo terminou, mas a última semana de Maio traz boas novas na área financeira, com chances de aprovações de projetos e grana extra. Contudo, fique de olho na ansiedade, para que ela não tome conta – algumas questões ainda estão amadurecendo, não adianta querer colher o fruto antes. No final da semana, Vênus chega em seu signo trazendo novos ares para quem quer cuidar dos assuntos do coração.

Gêmeos

Tá com tudo e não tá prosa, geminiano! O Sol já se encontra por aí e, mesmo com seu planeta, Mercúrio, ainda retrógrado, a energia e o brilho pessoal se esforçam para oferecer o melhor a você. Contato com pessoas novas, ideias que saem do papel e a comunicação, embora ainda trazendo alertas, traz boas perspectivas – não deixe essa energia e nenhuma oportunidade passar batido, certo?

Câncer

Semaninha com ares mais introspectivos marcam os próximos dias –e tá tudo bem se recolher como precisa. Não tenha medo de acessar algumas sobras internas, tudo borbulha para que seja visto e resolvido. No final da semana, Vênus faz o movimento para sua casa de amigos – e eles serão de grande ajuda para esses momentos.

Leão

O Sol, seu regente, ilumina lindamente sua casa de planos para o futuro e algumas novidades chegam neste setor. Você está mais animada em buscar novas oportunidades – e nada no céu te impede disso. Tenha cuidado, apenas, com querer adiantar algumas coisas antes do seu devido tempo. A carreira inspira novas ideias e sua criatividade será notada, aproveite!

Virgem

Mercúrio ainda retrógrado traz algumas confusões e atrasos, mas pode glorificar de pé outras coisas que acontecem nos próximos dias! A energia mais favorável do céu ilumina sua carreira e, novidades chegam para te trazer as respostas que precisava. Pode não ser ainda o objetivo de milhões a ser alcançado – pois, tudo precisa acontecer em seu tempo certo – mas, com os indícios que chegam, você certamente já pode comemorar.

Libra

Vênus ainda em Áries essa semana traz novas energias para as relações – as que existem e as que você está aberta em ter. Contudo, no final da semana, ela muda de posição e mexe fundo com algumas emoções ainda guardadas aí dentro do coração. Você pode se deparar com velhos amores e questões mal resolvidas. Peça ao Universo sabedoria para tomar as melhores decisões.

Escorpião

O Sol brilha esplendoroso em uma área desafiadora para você, mas isso não significa que você não tenha sucesso. Na verdade, o Universo te manda uma chance para reaver alguns caminhos escolhidos e, se você quiser, poderá muda-los agora. Por outro lado, os relacionamentos ganham novas bênçãos e te mandam aproveitar bem a estadia do planeta do amor nos assuntos do seu coração. Se estiver em busca de alguém, esta é uma das melhorias energias do ano para conseguir.

Sagitário

Energias importantes marcam sua semana na área de parcerias e relacionamentos. Apesar de Mercúrio ainda empacar alguns processos com atrasos e certas dificuldades, o Sol começa a chegar junto a amenizar alguns atritos. Conte com esse brilho para demandar ideias, trabalhos e pode pedir ajuda, se for necessário! Nas relações amorosas, aos poucos, a comunicação vai fluindo bem e o mood passa a ser de mais diversão. Esteja aberta a receber.

Continua após a publicidade

Capricórnio

Para os próximos dias, aproveite do movimento da rotina para não pensar tanto nos desafios que surgem vez ou outra. Energia de novidades e coisas boas ronda por aí e convém aproveitar as oportunidades que o céu vem te mandando por agora. As coisas que não saírem como esperado saem com deveriam. Não queira controlar tudo e todos.

Aquário

O Sol chegando em uma das áreas mais importantes para você traz uma profunda conexão com seu poder mental e com suas ideias. Aproveite o período para colocar seus planos em prática, fazer novos contatos e utilizar da sua comunicação para te ajudar. No setor de romances, momentos divertidos e prazerosos chegam para você dividir com que você achar que merece isso com você.

Peixes

Questões de família podem marcar a semana e os astros indicam paciência e jogo de cintura com o que precisa ser lidado de frente. Nada de alterar humor ou ficar em cima do muro para agir. Por outro lado, Vênus entra em seu setor de conhecimento e abre portas para novas oportunidades neste sentido. Que tal investir em algo que realmente faça seu coração vibrar mais alto?

Pílulas diárias

23/05: Na dúvida, arrisque! A vida é feita de movimentos, tenha coragem de agir.

24/05: Pare e pense em quem você era há 1 ano atrás e em tudo que construiu de lá pra cá. Reconheça absolutamente todos os seus esforços.

25/05: Para qualquer coisa que faça, se coloque 100%. Garanta a sua parte, você só pode controlar as suas ações.

26/05: Sol ilumina Gêmeos, o que nos pede compromisso com nosso poder mental. O que você pensa, acontece. Em que está pensando agora?

27/05: Não se abandone por nenhum minuto. Viva cada momento como se fosse o único. Tudo aconteceu como precisa, não poderia ter acontecido de outra forma.

28/05: Tudo que está fora, está dentro. Antes de querer consertar o que te incomoda no externo, garanta que suas emoções estejam em equilíbrio

29/05: Vênus entra em Touro e traz aspectos favoráveis para os valores – pessoais e materiais. O que você ama de verdade é a luz para uma estrada mais feliz.