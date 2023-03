Horóscopo semanal: as previsões entre 20 e 26 de março

Feliz Ano Novo Astrológico! Não há nada melhor que uma segunda chance de criar novos caminhos, e, nesta semana, o horóscopo é realmente sobre isso: um convite dos astros para você recomeçar, com coragem para sentir e lidar com as emoções.

Horóscopo semanal

Áries: Feliz Ano Novo! Com a entrada do Sol (e Mercúrio) em seu signo, temos o início de um novo ciclo astrológico e, com ele, uma renovação energética. Abra os braços para tudo que o Universo vem te mostrar, pois oportunidades e muito movimento estão a caminho. Novas pessoas, trabalhos e sucesso com documentos e acordos estão na linha de frente da sua energia esta semana.

Touro: O Ano Novo Astrológico chega para colocar novas chances em sua vida, taurina. É momento de realinhar seus planos e se colocar à disposição para realizer o que vem projetando. Sua carreira passa por uma profunda e intensa transformação a partir desta semana, esteja preparada para amadurecer e expandir.

Gêmeos: Sol e Mercúrio em seu setor social do Mapa te colocam na linha de frente de uma jornada de bastante oportunidade. Novidades e chances de compartilhar seus conhecimentos com o mundo ganham forma. Plutão, por sua vez, chega em seu setor de expansão e traz profundas transformações a partir de agora. Conte com sua intuição e espiritualidade nesta trajetória.

Câncer: Com a chegada no novo ciclo astrológico, você estará mais conectada com suas emoções. Marte, o planeta da coragem, chega por aí essa semana e traz determinação para o que você sente. Por isso, sua intuição será seu guia para as escolhas a serem feitas, principalmente nas relações pessoais. Cuidado com as decisões precipitadas.

Leão: Prepare-se para um período de energia e atitude em sua vida e suas escolhas. Com o novo ciclo astrológico, você estará mais determinada a construir caminhos para seguros e prósperos – e, para isso, algumas questões voltam à tona te pedindo novos olhares. Não tenha receio de entregar sua energia para solucionar de vez situações já vivenciadas.

Virgem: Um grande encontro de energias começa esta semana e traz de volta a sua determinação e iniciativa de fazer o que deve ser feito. Tranformações e intensidade te acompanham nesta jornada, colocando a sua vida em xeque para que voce faça as melhores escolhas de situações e pessoas que te acompanham nesta jornada.

Continua após a publicidade

Libra: Com o novo ciclo chegando, suas relações ganham destaque. É momento de filtrar emoções, sentimentos e olhares que voce tem dado para o outro. A semana pede um enfoque em tudo que deseja transformar e construir, primeiro em sua individualidade, para que sua vivência no mundo externo seja mais certeira. Permita-se!

Escorpião: Com a entrada de um novo ciclo, você sente a necessidade de construir bases mais sólidas em seus planos. O Universo dá o aval e pede que você se movimente de acordo com sua intuição. Seu planeta regente, Plutão, ingress em seu setor familiar, de base e traz novas perspectivas para o seu futuro – desde que você cure o que te machuca de lá atrás.

Sagitário: Não é momento de se fechar agora. Sua jornada esta semana te convida a exercitar seu lado corajoso de vida e te coloca em situações que façam você enxergar o prazer que é ser você e estar onde você está. Não deixe para depois o que você pode construir hoje.

Capricórnio: Depois de 15 anos em seu signo, Plutão, o regente da tranformação e da regeneração, chega em seu setor de finanças e valores e traz novas ideias e concepções. Você pode aumentar seus ganhos e descobrir novas oportunidades de trabalho. Alinhe-se com seu propósito de vida e deixe o Universo te supreender.

Aquário: Semana importante para você, com a entrada de Plutão, pelos próximos 20 anos. Um novo ciclo chega, tarzendo inovações e mudanças. Esteja em alinhamento com sua essência, seus valores e propósito, pois, tudo que você se colocar para se transformar com intensidade, há chances de fazer a diferença ao seu redor.

Peixes: Com o novo ciclo astrológico, você estará mais corajosa e determinada a colocar seus planos em prática. Não fique intimidada com pensamentos de autocobrança – os desafios que surgirem daqui em diante te colocam na verdadeira Estrada que precisa percorrer. Confie no Universo para que esta confiança cresça em você e na sua jornada.