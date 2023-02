Ano-Novo Astrológico: Horóscopo de março de 2023

O horóscopo de março prevê um agito no céu pra lá de especial! Temos alguns movimentos importantes e que nos oferecem oportunidades de crescimento e aprendizado que, definitivamente, marcam o ano de 2023.

Para começar, no dia 7/3, Saturno, o “senhor do tempo”, depois de dois anos e meio no signo de Aquário, faz seu movimento para Peixes e nos traz uma nova energia pelos próximos dois anos e meio. Esse trânsito marca o início de uma responsabilidade emocional e disciplina com nossos sonhos e desejos. Estamos em uma vibe imaginativa e ilusória de tudo o que podemos alcançar — e Saturno chega trazendo pitadas de realidade e concretização. Não de maneira tão simples, pois será necessário uma viagem interior para que possamos, de fato, entender nossa importância e merecimento. Desafios existem, mas que nos colocam nos trilhos — sem pressa e sem lentidão, exatamente no momento e tempo corretos.

No dia 20/3, o Sol faz sua transição para Áries, o primeiro signo do zodíaco, e damos as boas vindas ao Ano-Novo astrológico. O posicionamento confirma de vez a influência da Lua para 2023 e marca o início de um novo período, com intensidade, profundidade e direcionamento do que realmente queremos. Áries vem com determinação, coragem, entusiasmo e energia — e que possamos aproveitar da melhor forma para, assim, tomarmos posse!

Já no dia 23/3 é a vez de Plutão, o planeta da regeneração e transformação, fazer sua passagem (depois de 14 anos em Capricórnio) para Aquário. Trata-se de um dos movimentos astrológicos mais importantes do ano, pois essa transição mostra um caminho de possibilidades com avanços, modernidades e uma nova geração pensante a postos. Em nossa vida, podemos esperar por mudanças de crenças, paradigmas, filosofias e um estado de autopreservação que resulta no cuidado e atenção ao próximo. Muitas reviravoltas intensas (e que chegam para ficar) estão para acontecer. Março, definitivamente, veio com tudo!

Horóscopo de março

Gêmeos: Saturno provoca seriedade e compromisso para tudo aquilo que vem realizando. Expansão, novas viagens e chances de contatos com pessoas de fora trazem dinamismo ao seu processo e jornada até aqui. Você estará esbanjando disposição, e seu magnetismo pode trazer boas consequências na vida profissional e pessoal.

Câncer: Prepare-se para dar boas vindas para um período de encontros profundos com a sua transformação: chegou a hora de curar o que for preciso para seguir adiante. Grandes revelações e algumas fichas caindo te ajudam a traçar novas rotas. Olhe para a sua espiritualidade para compreender melhor suas escolhas.

Leão: Seu compromisso com você mesma está te chamando a tomar certas decisões que colocam fim em ilusões a seu respeito. Está na hora de enxergar quem você é de verdade. Desafios se apresentam para que você entenda de uma vez que há possibilidades de se reerguer sempre que quiser.

Virgem: Março chacoalha as suas responsabilidades. Seus relacionamentos entram em evidência e te mostram que é possível ser feliz com alguém — há chances de grandes encontros ou decisões mais maduras para quem já está em uma relação. Aproveite os sinais do universo para agir ao seu favor.

Libra: Neste mês, você estará mais determinada em tudo o que fizer — só não se perca em ilusões baratas. Plutão faz um movimento importante em sua área de autoestima e, no final do mês, o Sol brilha na sua área de amor, trazendo possibilidades para quem deseja firmar compromisso.

Escorpião: Com a chegada da regência da Lua, os sentimentos ficam à flor da pele, mas isso não significa que seja ruim, pelo contrário. Este será um mês para você agir diretamente com seus instintos e emoções, sabendo se priorizar. O trabalho ganha novas energias no fim do mês, com chances de crescimento.

Sagitário: Os movimentos no céu refletem nas pendências do passado que precisam de resolução. Sua comunicação e contatos ganham novos capítulos, chances de crescimento te encontram — projetos, ideias e visibilidade, o combo de milhões. Na família, o aumento de responsabilidade te pede maturidade.

Capricórnio: Depois de 14 anos, Plutão deixa o seu signo e mostra um legado de intenso aprendizado e crescimento. Para agora, sua responsabilidade está em ver a vida de forma ampla, executando essas lições e lembrando que o sucesso está para quem se joga. O trabalho ganha novas energias e há chances de mudanças. Prepare-se!

Aquário: Para um dos signos em evidência no mês, você estará mais tranquila para receber o que vem por aí. Plutão traz revelações que podem alterar a sua estrada, isso porque você estará mais consciente do que precisar para atingir seu melhor. Dinheiro também chega, mas com seriedade. Você estará mais determinada com a prosperidade.