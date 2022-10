Horóscopo semanal: as previsões de 10 a 16/10

Áries

O campo profissional ganha novos ares com o fim da retrogradação de Plutão neste setor. Isso significa que o que ficou para trás precisa realmente ficar no passado e você se abrir para novas ideias e projetos vai de encontro com o que realmente precisa vivenciar. Nas relações, amorosas e profissionais, o diálogo ganha espaço e o entendimento fica claro sobre o que deseja daqui em diante. Aproveite!

Touro

Tudo que for relacionado a viagens, cursos e até mesmo melhorias no seu campo profissional ganham novos rumos essa semana. Valeu esperar, pois este andamento pode trazer novo gás por aí. A Lua em seu signo no início da semana traz novas energias emocionais, seria muito bom se você se permitisse sentir e se cuidar com mais intensidade.

Gêmeos

Seu setor de expansão, viagens e estudos ganha novos movimentos e o caminho está livre para você crescer. Contudo, mantenha o foco no que deseja, sem se perder por tanta vontade e curiosidade. Mudanças e transformações feitas nos últimos meses também entram em evidência e você pode, finalmente, entender as consequências das escolhas feitas.

Câncer

Setor de relacionamento ganha movimento bom essa semana, especialmente se nos últimos meses você cuidou dessa área de forma responsável. Há possibilidade de novos encontros e até mesmo de alguma oportunidade voltar, que você tenha considerado perdida. O universo pede que você reveja decisões e escolhas por outros olhares.

Leão

Semana de brilho pessoal tinindo, leonina. Isso porque Sol e Saturno brilham em sua casa de comunicação e relacionamentos e traz a você dias intensos de exposição, principalmente se estiver em busca de alguém especial. Seu poder de fala ganha boas energias e não vai faltar vontade de cuidar desse assunto de perto. Para quem já está em uma relação, o equilíbrio é a palavra-chave para esse amor seguir feliz.

Virgem

Plutão deu sossego em seu setor de autoestima e criatividade e traz a você oportunidades bem reais para você cuidar do que é prioridade pra você, incluindo seu coração. Este autocuidado será excelente para você trazer para perto seus sonhos. O trabalho também vai bem, com chances reais de ser reconhecida por suas ideias que agregam ao time.

Libra

Com a união bonita do Sol, que brilha forte por aí, com Saturno, em seu paraíso astral, você ganha novas chances do universo de cuidar melhor do seu futuro. A comunicação também ganha forma e seu trabalho, apesar de estar exigindo um pouco mais, traz momentos recompensadores. Aproveite a vibração para se destacar,

Escorpião

Apesar do momento de baixa energia, os astros recomendam você se manter firme em seus propósitos e ideias. A energia do seu trabalho pode oscilar um pouco e você sentir que faz mais do que deve. Mas, lembre-se que esta vibe e passageira. Cuide melhor da saúde e da sua disposição.

Sagitário

Depois de meses de altos e baixos, o seu setor financeiro ganha novos ares como resultado da sua organização e do seu jeito de lidar melhor com as coisas. Projetos e ideias para o futuro voltam a ganhar energia e, para isso, é mais que necessário entender seu momento e, lembrar que, se quiser mudar, a hora é agora.

Capricórnio

Depois de alguns meses colocando certo pé no freio em seus projetos de vida, Plutão finalmente deu uma folga. Todas as mudanças e encerramentos que o universo trouxe foram aprendizados — e agora você consegue enxergar melhor isso. Suas relações e sua maneira de cuidar da sua vida ganham novo ânimo, aproveite bem as pessoas que você mentem na sua vida — e as que foram, lembre-se de virar a página de vez.

Aquário

Sol em Libra essa semana traz bom aspecto com Saturno em seu signo – isso traz a você boas perspectivas com seu plano de expansão e crescimento. Não tenha medo de ousar, de querer e de desejar — e hora de fazer acontecer. Equilíbrio entre razão e emoção pode ser necessário para você se cuidar. Faça por você o que ninguém pode fazer

Peixes

Essa semana traz uma dose a mais de energia emocional do que você espera. Cuidado com os gatilhos que podem surgir — trate com doses de realidade as culpas e possíveis oscilações sentimentais. Por outro lado, entender suas escolhas e decisões pode trazer certo conforto sobre o que vem por aí.

Pílulas astrais

10/10: Lua e Marte trazem a energia necessária para você colocar seus sonhos em prática. Não sabote!

11/10: Lua em Touro financia seus sonhos hoje. Sem procrastinar você pode chegar longe!

12/10: Desperte a criança que ainda há em você!

13/10: Lua e Júpiter trazem alegrias e boas doses de fé a sua vida. Acreditar que pode e o primeiro passo

14/10: Vênus e Saturno trazem a responsabilidade e disciplina com o que sente. Não se engane e corra atrás do que (ou de quem) te faz bem!

15/10: Sábado de Lua em Câncer traz uma vibe emotiva. Intuição pode trazer respostas

16/10: Não adianta fugir do que te traz medo. Encare o que precisa para ser feliz