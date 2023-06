Horóscopo da semana: energia de Vênus traz autoestima e renovação

A semana traz uma série de influências astrais para cada signo na astrologia. Áries recebe a energia de Vênus, promovendo autoestima e criatividade. Touro enfrenta oportunidades perdidas com a chegada de Plutão retrógrado. Gêmeos terá uma semana agitada e produtiva, com a visita de Mercúrio.

Já o signo de Câncer passará por uma fase de reavaliação com a chegada de Plutão em seu setor de relacionamentos. Leão receberá a energia amorosa de Vênus, proporcionando autocuidado e renovação. Confira o que os astros reservam para a sua semana:

HORÓSCOPO DA SEMANA

Áries

Vênus, o planeta do amor e da beleza, faz sua passagem para seu paraíso astral e traz ótimas vibes relacionadas a sua autoestima e criatividade. Algumas situações no trabalho podem trazer expressividade e reconhecimento (merecido!). Um romance pode acontecer a qualquer momento.

Touro

Plutão retrógrado chega esta semana em sua área de expansão e conhecimento e você pode se deparar com algumas oportunidades que considerou perdidas. Avalie bem o que chega, para que não tome decisões precipitadas. A semana pede concentração no que quer, não tenha receio de fazer o que precisa para isso.

Gêmeos



Semana de correria, mas de muita produtividade, geminiana. Isso porque o planeta Mercúrio, seu regente, chega por aí no final da semana para passar uma temporada. Este encontro promete oportunidades, dinamismo e chances boas de se colocar em situações que tenham seu sucesso como objetivo. Cuidado, apenas, com a exaustão. Tire um tempo para descansar a mente.

Câncer

Com a chegada de Plutão em seu setor de relacionamento e parcerias, você pode sentir os próximos dias um pouco pesados e com a sensação de energia baixa com os outros. Mas, calma! Este posicionamento chega para te ajudar a reavaliar algumas decisões e te colocar em escolhas mais maduras e conscientes. Alguém do seu passado pode dar as caras nos próximos dias.

Leão

Semana especial para os leoninos, que recebem a energia de Vênus, a poderosa do amor e da beleza. Simpatia, alegria, jovialidade e muito autocuidado marcam os próximos dias, te colocando em uma renovação energética importante. Aproveite para se cuidar, se acolher e, caso esteja na vibe, abra os braços para as oportunidades amorosas que certamente vão surgir.

Virgem

Mercúrio chega no seu setor profissional trazendo movimento, novidades e dinamismo. Aguarde por notícias boas, que trazem um novo vigor para sua carreira. Aprovação de projetos, novas ideias e chances de ganhos. Você estará mais comunicativa, mas pode passar por alguns desafios internos – nada que tire sua paz, mas se sentir que é momento de recolhimento, faça por você.

Libra

Com a chegada de Vênus em seu setor de amizades e sociabilidade, você estará mais animada e com vontade de compartilhar o que há de melhor com o mundo. Só não se esqueça de descansar um pouco a mente para os dias mais agitados – que estão bem perto de acontecer. Mercúrio abre as portas para sua expansão, com chances de novas propostas e oportunidades boas de crescimento.

Escorpião

Plutão, seu regente, chega em seu setor de Comunicação e traz alguns avisos importantes sobre estudos e trabalhos. É hora de ressignificar o que for necessário para te impulsionar – nada de ter medo do que pode acontecer. Lembre-se que você só sabe o que vai acontecer se vivenciar o que for preciso. Esta fase pode ter transformações em seu modo de olhar a vida, não segure o amadurecimento e a evolução.

Sagitário

Mercúrio chega em seu setor de Relacionamentos e Parcerias e, juntamente com o Sol, te oferece uma vibração incrível em projetos, trabalhos em grupo e novidades a serem compartilhadas. Fase social positiva, com a chegada de pessoas novas e novidades no amor também. Para as solteiras, as redes sociais e encontros com amigos podem trazer boas novas neste setor.

Capricórnio

No final da semana, você recebe os ventos de Plutão, novamente, que passou os últimos 15 anos por aí. Nesta reta final, ele volta trazendo um balanço de tudo que foi vivenciado e oferece novas chances de realinhar o que precisa para você seguir em frente. Pode se deparar com pessoas e situações mal resolvidas, tenha cautela com suas escolhas.

Aquário

Mercúrio chega em seu paraíso astral e, aliado ao Sol, traz oportunidades incríveis para você se destacar em seu trabalho e em tudo que use na sua criatividade. Boas propostas, chances de reconhecimento e muito movimento marcam o período. Vênus entra também em seu setor de relacionamentos e traz boas novas no amor. Atente-se aos sinais.

Peixes

Os próximos dias trazem mais produtividade e atenção com seus planos futuros. Você pode ser chamado a liderar algum projeto, mas avalie bem se faz parte do que você considera como propósito. Vênus chega em seu setor de rotina e cotidiano e te oferece boas novas com parcerias, o que pode gerar bons resultados financeiros.

Pílulas astrais para cada dia:

05/06: Vênus em Leão aumenta a nossa criatividade e nosso poder de criação. Estejamos prontas para esta nova fase!

06/06: Lua em Capricórnio oferece foco e persistência no que queremos atingir.

07/06: Lua Cheia em Aquário e as infinitas possibilidades de fazer o que é preciso para nossa vida fluir.

08/06: Lembre-se que só temos o hoje para controlar. Tentar controlar o incontrolável é uma perda de energia.

09/06: A Lua em Peixes nos convida a ouvir mais a nossa intuição.

10/06: Recolha o que precisa, transforme e siga em frente. Ressignificar é um ato de maturidade.

11/06: Astros nos mostram caminhos, é a nossa decisão seguir ou não.

