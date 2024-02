Horóscopo da semana: previsões entre 19/02 e 25/02

Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

O horóscopo da semana começa com a chegada de Sol em Peixes, momento propício para que possamos nos conectar com a espiritualidade, a sensibilidade e a imaginação. Além disso, a Lua em Leão na quarta-feira (21) promete renovar o nosso brilho pessoal. Portanto, nos próximos dias, aproveite para colocar aquelas ideias que tanto sonhou em prática, pois é muito provável que o universo esteja pronto para recebê-las de braços abertos.

A seguir, confira as previsões para todos os signos nesta semana:

Horóscopo da semana

Áries: O Sol entra em seu setor emocional e traz algumas clarezas importantes sobre passado e questões que precisam ser resolvidas e não se arrastarem mais. Você pode ficar mais sensível – e o conselho dos astros é que deixe essa energia agir para não sobrecarregar seu lado interior.

Touro: Vênus em Aquário e Júpiter em seu signo promovem uma tensão no céu apontando um cuidado com exageros emocionais. O ciúmes pode ser ativado e gerar alguns sentimentos controversos, todo cuidado é pouco. Além disso, no trabalho, evite confrontos por besteira.

Gêmeos: Vênus promove um realinhamento das suas energias de expansão e crescimento, promovendo um novo caminhar em autoconhecimento, espiritualidade e consciência. Você estará focada em se descobrir mais. Sendo assim, novas energias, incluindo as de amor, chegam com facilidade essa semana a você.

Câncer: A semana começa com a Lua Crescente em seu signo trazendo novas oportunidades de expansão emocional. É momento de agir ao seu favor, entendendo e se acolhendo para o que der e vier. Situações do passado podem voltar essa semana pedindo novas resoluções.

Leão: Vênus e Marte transitam por seu setor de relacionamentos e trazem uma renovação nos assuntos amorosos. A intimidade e a harmonia são restaurados, fazendo com que você olhe melhor para o futuro. Os romances também são beneficiados, com a chegada de oportunidades benéficas a você.

Virgem: O sol brilha em seu setor amoroso e promove um bom fluxo para assuntos delicados serem conversados e realizados de forma madura e definitiva. Porém, cuidado ao fazer planos para o futuro – certifique-se que o par romântico esteja na mesma vibe que você. A Lua Cheia em seu signo no meio da semana deixa as coisas mais claras, conte com essa ajuda.

Libra: Com Mercúrio e o sol em seu setor de trabalho, você vai se movimentar bastante essa semana, com a chegada de ideias novas e projetos que realmente façam sentido para você. Contudo, é interessante exercitar melhor sua intuição para que te direcione melhor a favor do que te faz bem.

Escorpião: A semana pede um alerta maior com ciúmes e com sentimentos de perda ou de insegurança, já que Vênus e Júpiter tendem a aumentar essa sensação. Não tenha medo de olhar para isso e resolver. A Lua Cheia em Virgem no meio da semana traz o equilíbrio e determinação necessária que precisa para reavaliar o que precisa.

Sagitário: Com o astro-rei brilhando em seu setor de família e de passado, você tende a se colocar à disposição para resolver certas pendências que te impedem de seguir. Não tenha medo de se posicionar e fazer diferente do que esperam. Aja de acordo com seu sentido.

Capricórnio: Vênus e Marte promovem um dinamismo incrível em seu setor financeiro, promovendo novas energias, possibilidades e oportunidades.Não espere acontecer, promova você o primeiro passo. Um projeto ou algo que vinha pensando há muito tempo em fazer pode finalmente sair do papel e ganhar força.

Aquário: Com alguns planetas ainda em seu signo, você promove um aspecto pessoal importante, trazendo renovação e energias. Por isso, não tenha medo de arriscar certas coisas em prol do seu futuro. O sol brilha em seu setor financeiro e novas oportunidades de ganhos surgem também. Fique atenta.

Peixes: O sol acaba de chegar em seu signo e traz a você oportunidades de renovação e harmonia consigo mesmo. Sua autoestima é novamente trabalhada e você consegue dar passos mais certeiros diante do que deseja. Contudo, espere mais uns dias para fazer mudanças muito drásticas, aprenda a sentir o momento.

Pílulas

19/2 : Sol chega em Peixes e um momento de mais sensibilidade, com um flerte na fantasia começa. Aproveite a imaginação

: Sol chega em Peixes e um momento de mais sensibilidade, com um flerte na fantasia começa. Aproveite a imaginação 20/2 : Lua em Câncer traz aspectos familiares à tona. Não deixe de lado o que precisa ser resolvido

: Lua em Câncer traz aspectos familiares à tona. Não deixe de lado o que precisa ser resolvido 21/2 : Lua em Leão renova nosso brilho pessoal. Aproveite da sua melhor maneira!

: Lua em Leão renova nosso brilho pessoal. Aproveite da sua melhor maneira! 22/2 : Venus e Marte se reúnem em Aquário e promovem uma liberdade em ser quem somos

: Venus e Marte se reúnem em Aquário e promovem uma liberdade em ser quem somos 23/2 : Mercúrio chega em Peixes e nos traz uma sensibilidade na comunicação. Intuição será a chave de ouro nesse período.

: Mercúrio chega em Peixes e nos traz uma sensibilidade na comunicação. Intuição será a chave de ouro nesse período. 24/2 : Lua Cheia em Virgem traz a magia para perto. Equilibre e solidifique seus desejos

: Lua Cheia em Virgem traz a magia para perto. Equilibre e solidifique seus desejos 25/2: Vênus e Júpiter se estranham no céu e promovem ciúmes e sentimentos exagerados. Coloque-se em equilíbrio.