Horóscopo da semana: previsões dos signos entre 11 e 17/12

Nesta semana, a Lua Nova em Sagitário tende a trazer oportunidades e um senso de otimismo que deve potencializar todas as áreas da vida. Contudo, cuidado: com Mercúrio retrógrado em Capricórnio, é interessante analisar as suas estruturas antes de mergulhar no novo. A seguir, você confere as previsões semanais para cada signo:

Horóscopo da semana

Áries: A semana traz certos imprevistos no trabalho, será necessário refazer planos e rotas alternativas. A comunicação pode ficar um pouco mais densa também, – controle a impulsividade. Por outro lado, há chances de abrir portas e oportunidades com algo muito desejado nos últimos tempos.

Touro: Planos de estudos e contatos com pessoas de fora passam por uma semana de mais lentidão. Lua Nova em sua casa de transformações abre portas para novidades e resolução de desafios. Contudo, controle a ansiedade e a impaciência.

Gêmeos: Mercúrio Retrógrado coloca freio em ações de justiça e casos envolvendo herança. É momento de ir com calma em tudo que deseja mudar agora – tenha mais equilíbrio e foco para lidar com suas prioridades. Lua Nova traz conexão e oportunidades.

Câncer: Esta semana, pegue leve com as cobranças nos relacionamentos, amorosos ou não. A comunicação pode ficar conturbada e o melhor caminho é ouvir e depois falar. No trabalho, oportunidades e novidades podem trazer disposição e alegrias.

Leão: Semana de Lua Nova pede otimismo e mais leveza. Você estará mais criativa e disposta. Um romance pode acontecer a qualquer momento para quem estiver em busca. Contudo, a rotina pode pegar um pouco com compromissos em excesso e lentidão nas resoluções.

Virgem: Mercúrio fica retrógrado no ponto mais positivo do seu Mapa exigindo pé no freio. É momento de cuidar da ansiedade, redirecionando suas prioridades. Não coloque tanta expectativa nesse momento em questões que estão fora do seu controle.

Libra: Comunicação em destaque essa semana, com chances boas de reconhecimento no trabalho e estudos. Porém, família e situações que envolvem casa e lar podem exigir um pouco mais de você. Crie rotas alternativas para lidar com essas questões – mudanças de planos à vista.

Escorpião: Lua Nova em seu setor financeiro traz boas novas com dinheiro essa semana. Não tenha medo de projetar seu futuro com suas conquistas. Contudo, tente ser mais assertiva em sua comunicação, com Mercúrio Retrógrado neste setor, os diálogos precisam ser mais claros para evitar conflitos.

Sagitário: Lua Nova em seu signo traz oportunidades e reconhecimento. Você estará mais otimista e o Universo te devolve alguns bons resultados. Contudo, pegue leve com gastos excessivos, pois pode ter alguns atrasos e imprevistos esta semana.

Capricórnio: Mercúrio fica retrógrado em seu signo, oferecendo a você uma chance de ouro de revisar seus planos, metas para 2024. Pegue leve com suas cobranças e tenha em mente novas rotas de ação. Semana de mais introspecção e reflexão.

Aquário: Lua Nova traz boas chances com seu lado mais social, com mais oportunidades de crescimento e expansão envolvendo comunicação e público. É hora de mostrar seus talentos sem medo. Contudo, Mercúrio traz um pouco de análise em seu campo emocional – é hora de curar certas questões para seguir em frente.

Peixes: Sua carreira essa semana traz boas novas e oportunidades de reconhecimento. Um projeto ou uma posição no trabalho tem campo aberto para acontecer. Mercúrio Retrógrado, contudo, pede análise de alguns planos feitos – há imprevistos que podem ser solucionados se tiver o pé no chão.

Pílulas

11/12: Mercúrio e Vênus trazem boas novas para os diálogos e compreensões;

12/12: Lua Nova em Sagitário promove as oportunidades e certo otimismo com o que acontece na vida;

13/12: Mercúrio fica retrógrado em Capricornio e promove lentidão e pé no freio. É hora de analisar nossas estruturas;

14/12: Lua em Capricórnio mostra que temos que levar a vida com mais seriedade e responsabilidade;

15/12: Lua em Aquário nos desperta para as novidades ao nosso redor. É hora de reorganizar a mente;

16/12: Dia de Saturno promove boas energias para as resoluções de conflitos;

17/12: Sol e Netuno se estranham, o que nos fa refletir sobre o peso das nossas emoções em nossas atitudes.