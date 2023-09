Horóscopo da semana: previsões de 18 a 24 de setembro

A semana começa intensa com a Lua Nova em Escorpião oferecendo um encontro profundo com as nossas emoções. A revisão de nossa energia também estará presente nos próximos dias, visto que Júpiter nos força a questionar se estamos vibrando para o bem. Mas calma, nem tudo é trabalho árduo: no próximo sábado (23), a chegada do Sol em Libra traz novas possibilidades de amor e amizades. Ainda bem, né?

A seguir, você confere as previsões astrológicas de cada signo entre os dias 18 e 24/9:

Áries: A Lua Nova traz novos inícios e recomeços essa semana, sobretudo nas situações mais emocionais. É momento de separar o joio do trigo para entender de vez os novos fluxos e suas novas escolhas. Os dias são propícios para você despertar sua melhor versão e deixar o que não te faz bem.

Touro: Com a semana pedindo renovação, você pode ser impulsionada a realizar pequenas mudanças na sua vida cotidiana em prol de novos e bons resultados. Uma notícia positiva traz novas energias no seu campo profissional e será a sua chance de realinhar e projetar com mais positividade seus objetivos futuros.

Gêmeos: A semana começa com a Lua Nova em seu setor de rotina, o que pode trazer boas influências e novidades em projetos, trabalhos e financeiro. Lembre-se de focar bastante no que faz sentido pra você – é momento de direcionar a sua energia para pessoas e situações que realmente agreguem em sua vida.

Câncer: Com a Lua brilhando no setor mais positivo do seu Mapa, você pode ter a chance de receber bons resultados e até certo reconhecimento por suas ideias criativas. Seu trabalho ganha boas energias, mas tenha jogo de cintura e não revele tudo – manter certo mistério faz parte do processo. Romance com parceiro / parceira pode pegar fogo essa semana.

Continua após a publicidade

Leão: Não desperdice sua energia com coisas que não estão no seu controle. Você pode ter boas respostas e novidades, mas se optar por querer controlar tudo e todos pode perder o foco de si mesma. A Lua oferece boas iniciativas para resolver situações que já deveriam ter chegado ao final – não jogue para o futuro situações do passado.

Virgem: Com o Sol em seus últimos momentos por aí, você vai optar por promover as mudanças necessárias e dar andamento em seus projetos. Com o fim de Mercúrio Retrógrado também, as facilidades retornam para o seu cotidiano, mas pede sabedoria em promover escolhas e decidir caminhos. Seu trabalho ganha novos ares e energias e a comunicação no setor amoroso melhora consideravelmente.

Libra: Semana de mais introspecção, apesar de boas influências e caminhos abertos, sobretudo no aspecto emocional. Você pode sentir-se mais reflexiva, mas não se apegue a essa energia – trate com sabedoria para que suas escolhas ganhem força. No fim da semana, o sol brilha em seu signo e sua energia vital é renovada.

Escorpião: A semana começa com a Lua Nova em seu signo, trazendo oportunidades e novas escolhas para tudo que pretende melhorar e alterar em sua vida. Não desperdice a chance de crescimento – é momento de usar todo o seu desconforto ao seu favor. Romance e carreira estão protegidos.

Sagitário: Depois de algumas semanas com a energia mais desafiadora, você consegue respirar aliviada, já que seus planos e objetivos ganham novas energias e rumos também. Não espere muito o momento perfeito para agir ou colocar coisas em prática – troque o pneu com o carro andando, sabe como é? Seu otimismo fará toda a diferença esta semana.

Continua após a publicidade

Capricórnio: Esta semana, algumas facilidades voltam para o seu caminho, sobretudo em seus planos de expansão e crescimento. Um trabalho pode voltar a fazer parte do seu cotidiano, assim como convites e novidades que surgem. Cuidado, apenas, para não cair em exaustão – aceite tudo que puder, mas lembrando sempre da responsabilidade e disciplina consigo mesma.

Aquário: Sua rotina ganha novas energias e algumas oportunidades e projetos, antes parados, voltam ao seu movimento direto. É hora de arregaçar as mangas e partir para a ação – você receberá bons frutos ao trabalhar em prol do seu propósito. Vênus continua abençoando seu lado sentimental com harmonia e união – aproveite para estreitar os laços com o ser amado.

Peixes: Depois de algumas semanas em conflito, suas relações pessoais e profissionais ganham novas energias. É hora de partir para o abraço e colocar em prática o que aprendeu neste período. Contudo, a Lua Nova oferece boas novidades e oportunidades, sobretudo em seus planos de crescimento. Não tenha medo de crescer, pisciana.

Relacionadas Astrologia Previsões amorosas para os signos no 2º semestre de 2023

Pílulas

18/9 : Lua Nova em Escorpião oferece intensidade e um encontro profundo com nossas emoções

19/9 : Dia de Marte questiona nossa coragem: você está preparada para vencer?

20/9 : Lua em Sagitário oferece crescimento e expansão, se aliados com a nossa fé. Cuide do que você acredita

21/9 : Dia de Júpiter nos questiona sobre o quão nossa energia está vibrando para o bem. A gente atrai o que a gente emana

22/09 : Lua Crescente em Capricórnio oferece expansão do nosso propósito. É hora de crescer e aparecer

23/9 : O Sol chega em Libra e nossa comunicação, sociabilidade e amor ganham novos capítulos. Sorria, é Primavera!

24/9: Lua em Aquário fecha a semana oferecendo o que há de melhor sobre nosso poder mental. Use ao seu favor

Continua após a publicidade