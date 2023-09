Horóscopo da semana: previsões de 11 a 17 de setembro

O horóscopo para a semana de 11 a 17 de setembro promete dias de movimento, respostas positivas e bastante energia, principalmente com o fim do Mercúrio Retrógrado.

À medida que a Lua inicia a semana em Áries, a autoconfiança e a criatividade ganham destaque, prometendo direcionamento e determinação. Touro enfrenta desafios no trabalho, enquanto Gêmeos aproveita o retorno de Mercúrio ao movimento direto para colocar planos em prática.

Câncer direciona sua atenção para questões financeiras, e Leão aproveita a energia de ação e inspiração. Virgem recebe insights poderosos, Libra busca inspiração para seus planos futuros, e Escorpião é incentivado a seguir seu coração. Sagitário encontra harmonia nos relacionamentos, e Capricórnio enfrenta resistência em suas ações. Aquário vive momentos alegres nas relações e busca novas energias na carreira. Peixes, com a comunicação fluindo novamente, deve equilibrar o dinamismo da semana com cuidados com a saúde mental.

Explore o horóscopo semanal para saber como aproveitar ao máximo esta semana:

Áries: Com a Lua iniciando a semana em seu paraíso astral, muitas questões que estavam oscilantes, principalmente ligadas a sua autoconfiança e criatividade, tendem a ganhar mais foco e direcionamento. Você estará mais determinada em conseguir o que deseja e a sua resiliência será fundamental para isso.

Touro: Mesmo com Júpiter e Urano colocando o pé no freio em seu signo, esta semana você tende a olhar mais fundo para o que vem te incomodando. O trabalho pede mais atenção, já que algumas alternativas devem ser consideradas e você pode ter que mudar alguns planos. No campo familiar, jogo de cintura é a palavra-chave para lidar com alguns contratempos.

Gêmeos: Semana mais leve, já que Mercúrio, seu regente, deixa o modo retrógrado na sexta-feira. É momento de colocar planos em prática e resolver algumas pendências que estavam suspensas. O diálogo com as pessoas queridas volta às boas e os relacionamentos ficam mais harmoniosos.

Câncer: Depois de alguns dias de mais intensidade emocional, a Lua chega em seu setor financeiro colocando luz em situações que precisam. Novos ganhos e organizações financeiras não estão fora do jogo, mas convém ser prudente com alguns gastos. Mercúrio volta ao seu movimento direto e uma viagem rápida com amigos e pessoas queridas não está descartada,

Leão: A semana começa com a Lua em seu signo, promovendo energia de ação, inspiração e criação. Suas ideias estarão em alta e a capacidade de resolver questões pendentes também. Mercúrio dá uma folguinha e volta ao seu movimento normal, trazendo facilidades e oportunidades para sua vida financeira.

Virgem: Depois de alguns dias causando conflitos, Mercúrio volta ao movimento normal essa semana e dá a oportunidade de resolver pendências e tudo que estava parado. Com ajudinha da Lua, em seu setor de emoções e inconsciente, essa semana, alguns insights poderosos podem chegar e você decidir mudar de vez algum cenário da sua vida.

Libra: Com a lua inspirando sua criatividade e seus planos futuros, a semana começa agitada e recheada de movimento. Mercúrio deixa seu modo retrógrado em seu campo emocional e traz direcionamento para os encerramentos deste período. É hora de pensar mais em você e no que pretende realizar.

Escorpião: A semana pede mais coragem e determinação na sua vida, sobretudo em seus planos futuros, o que envolve carreira e vida pessoal. Você pode sentir-se um pouco confusa, mas a dica valiosa é seguir o seu coração e o que você pretende realizar nos setores da sua vida. Com o fim de Mercúrio Retrógrado, a comunicação volta às boas e você pode exercitar falar o que verdadeiramente sente para quem confia.

Sagitário: A semana começa com força total de energia de fogo trazendo boas vibrações e direcionamentos para suas metas e objetivos. Os relacionamentos ganham harmonia e um ar mais leve pode pairar em sua vida social. Contudo, algumas mudanças de planos em sua carreira podem acontecer – desapegue de situações que não te agregam mais e priorize novas e boas energias.

Capricórnio: Com Júpiter e Urano retrógrados no setor mais benéfico do seu Mapa, você tende a ter certa resistência em tomar algumas atitudes. Contudo, não é momento de avaliar eternamente o que é necessário fazer – realize as mudanças que precisa sem medo de ser feliz. Um romance do passado pode voltar a bater na porta e cabe a você deixar – ou não – entrar.

Aquário: A semana começa com a Lua iluminando o setor de relacionamentos e, junto com Vênus, pode trazer mais alegria e otimismo para suas relações. O momento pede criação e energia alta para vibrar novas situações de vida. Com Mercúrio voltando ao seu movimento direto, você pode ter respostas positivas para seus projetos e mudanças na carreira.

Peixes: Mercúrio deixa seu modo retrógrado em seu setor de relacionamentos, dando uma folga para as picuinhas e desentendimentos. A comunicação volta a fluir e até seus contratos e planos de trabalho ganham novos ares. Contudo, é bom ficar ligada: o dinamismo da semana pode trazer exaustão. Saiba a hora de parar um pouco para reorganizar a saúde mental.

Pílulas diárias para a semana:

11/09: Lua em Leão traz iniciativa, energia e criação. Use o elemento fogo ao seu favor.

12/09: Dia de Marte inspira terminação em nossa vida. Coragem de ser quem somos é o primeiro passo para a felicidade.

13/09: Lua em Virgem promove novos trilhos e oportunidades de crescimento. Esteja preparada para agir.

14/09: Em dia de Júpiter, o grande crescimento é de dentro para fora. O que você está precisando expandir em sua vida?

15/09: Mercúrio deixa o modo retrógrado e traz facilidade e encaminhamentos novamente. É hora de seguir em frente!

16/09: Lua em Libra traz a harmonia e as boas convivências. Exalte seu lado social.

17/09: Maravilhas acontecem quando estamos alinhados com nosso propósito.