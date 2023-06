Horóscopo da semana: as previsões de 26/06 a 02/07

Áries: A semana começa com Mercúrio chegando em sua área familiar trazendo agilidade na resolução de problemas e desafios ligados à família, parentes e casa. É uma semana boa para colocar seus projetos para andar – tire da gaveta tudo o que você está com medo de viver.

Touro: A Lua Crescente desta semana traz a oportunidade para você rever algumas situações de rotina e cotidiano de forma mais prática. Trabalhos em equipe podem trazer motivação e bons resultados. No final da semana, as atenções voltam aos assuntos do coração – pegue leve com seus sentimentos e aproveite mais o que você merece viver.

Gêmeos: Mercúrio fazendo sua passagem para seu setor de finanças traz movimento e dinamismo para seu dinheiro. Boas oportunidades vão te encontrar, assim como ideias e chances de aumento de rendimentos. Cuidado apenas com o excesso de produtividade que pode trazer exaustão.

Câncer: O sol continua reinando em seu signo e, esta semana, recebe também a presença de Mercúrio, que traz mais agilidade, dinamismo e rapidez para os assuntos da sua vida. Não tenha medo de fazer algo novo ou de se arriscar, caso a vida te proporcione isso. É o momento de você tentar coisas novas para se projetar cada vez mais.

Leão: Sua capacidade de se reinventar está cada vez mais forte. É necessário tomar atitudes mais decisivas para colocar pontos finais em coisas que não te agregam mais. Foque no seu bem-estar! Esta semana, Vênus traz tudo o que for necessário para você agir com sabedoria em tudo que precisar.

Virgem: Para os próximos dias, a Lua Crescente te oferece energia de sobra para trazer coisas novas, sobretudo as mais importantes e secretas para você. Esta é uma fase de respiro e esperança – portanto, não desanime com algo que, por ventura, sair dos trilhos. Lembre-se que o que é seu de fato permanece e cresce em sua vida.

Libra: A Lua começa a semana em seu signo e, por mais que venham dúvidas, você tem a energia próspera do Universo ao seu lado para manifestar o que deseja. Mercúrio chega no ponto mais alto do seu Mapa Astral e traz também destaque e reconhecimento. Aproveite a energia.

Escorpião: Os próximos dias podem trazer certas dúvidas ligadas ao coração e a sua estabilidade emocional. Mas, ao mesmo tempo, traz respostas que há tempos vem buscando. Não tenha medo de vivenciar o presente com medo do que passou – entregue-se a uma nova forma de ver e sentir a vida.

Sagitário: Sol e Mercúrio trazem oportunidades para você lidar com questões do passado e encerrar de vez possíveis arestas que te impedem de atingir o que precisa. Sua semana continua tendo a possibilidade de pessoas e situações que já fizeram parte da sua vida retornarem. Tudo isso para que você encare de vez o que for necessário para seguir em frente

Capricórnio: Com Plutão remexendo cada vez mais o baú das emoções por aí, você até sente uma motivação essa semana. Essa energia vai te guiar a lidar de frente com o que for preciso. Este posicionamento, unido com outros aspectos planetários, pode te oferecer chances de crescimento, isso se se souber lidar de maneira diferente com situações já conhecidas.

Aquário: A semana da Lua Crescente traz a oportunidade de expandir cada vez mais seus conhecimentos e espiritualidade. Essa qualidade se faz presente esta semana e pode te ajudar a responder algumas de suas dúvidas sobre crescimento e propósito. Se entregue ao acaso e ao invisível.

Peixes: Netuno começa sem movimento retrógrado por aí e traz certa energia densa para lidar com questões mais práticas da sua vida. Desafios podem chegar, mas sua capacidade de intuição e leveza pode te ajudar a lidar da melhor forma. A briga entre realidade e fantasia pode ser chata, mas será excelente para te trazer respostas de caminhos a percorrer.

Movimentações importantes do mês:

26/06: Mercúrio chega em Câncer e traz movimento para nossas emoções. Prepare-se para fortes sentimentos!

27/06: Lua Crescente em Libra traz diplomacia e equilíbrio para nossa rotina. Na dúvida, siga o coração.

28/06: A Lua chega em Escorpião, o momento pede intensidade e profundidade em tudo que fizer.

29/06: Fé na trajetória e em tudo que se desenha futuramente.

30/06: Netuno fica retrógrado em Peixes e traz a dúvida sobre nossos sonhos e sobre o excesso de encantamento da vida. A intuição se faz mais que necessária.

01/07: Bem-vindo, Julho! Energias que chegam para nosso crescimento a partir de agora!

02/07: Neste Dia do Sol, aproveitar seu poder pessoal requer coragem!