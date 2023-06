Saturno retrógrado em Peixes: como será o fenômeno mais difícil do ano

No último dia 17 de junho, Saturno, o planeta da responsabilidade, disciplina e seriedade, começou seu movimento retrógrado no signo de Peixes.

Saturno se aloca por, em média, dois anos e meio ou três anos em cada signo e, no último mês de março, ele deixou os ares de Aquário para se mudar para as profundezas de Peixes. Agora, a retrogradação anual de Saturno acontece em um momento onde nossas emoções estão à flor da pele.

Saturno em Peixes

O encontro do planeta mais adulto do Universo chegou em Peixes para modificar a maneira que lidamos com nosso emocional. Saturno coloca a ordem e a disciplina em tudo que precisa de organização, com foco no futuro e nos objetivos que temos como propósito.

Uma vibe mais estável, mas até um pouco controladora, estando em um signo mais sentimental e que enxerga a vida de forma mais leve, só pode resultar em alguns “puxões de orelha” de coisas que já deveríamos viver ou olhar com mais afeto. Esse posicionamento de Saturno em Peixes nos ensina a olhar para dentro com mais foco e ir de encontro aos nossos sonhos: com medo mesmo, se tiver.

Continua após a publicidade

Além disso, assuntos ligados a fé e espiritualidade também ganham força nestes dois anos e meio de Saturno em Peixes. Poderemos ter nossa fé testada em alguns momentos, já que o planeta professor quer o nosso bem, mas nem sempre vem da maneira mais afetuosa ou calma.

São através de desafios as lições mais importantes. A nossa maneira de encarar a espiritualidade, bem como o surgimento de novas crenças, a modificação de outras já existentes e o filtro do que realmente está sendo coerente em assuntos de religiões e autoconhecimento podem acontecer nesse período.

Falsos profetas que usarem da má fé para conseguir o que desejam podem receber as consequências de Saturno.

Até novembro, Saturno fica retrógrado – ou seja, sob ponto de vista energético, ele para de oferecer as vibrações que geralmente emana. Isso significa que podemos passar por um período mais lento em algumas questões em nossa vida, como se precisássemos realmente de revisão e de novos planos para chegarmos lá.

A retrogradação saturnina é uma das mais difíceis, pois, por reger o tempo (Saturno é considerado Chronos, o Deus do Tempo), ele usa deste artifício ao seu favor justamente para decidirmos, com maturidade, o que realmente desejamos fazer da nossa vida.

Por esse trânsito ser em Peixes, podemos ter a tendência de lidar com isso de forma mais sentimental e emocional, mas nada que a intuição e que o olhar mais lúdico da vida não contribua. É o momento que ele vai questionar o que desejamos, de fato e quais são os planos para chegarmos lá.

Nossas relações passam por momentos de altos e baixos também, para que a gente consiga entender o que sentimos e viver sem medo. Este movimento nos ensina a filtrar o que de fato é importante pra seguir e realizar, tendo a responsabilidade de fazer e acontecer da melhor forma possível.