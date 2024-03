Horóscopo da semana: as previsões entre 11 e 17 de março

Nesta segunda-feira (11), a Lua Nova em Áries e Vênus em Peixes promove momentos de determinação na vida, como um todo. Este sentimento, aliás, deve perdurar nos próximos dias, que trazem crescimento dos nossos desejos, além de intensidade no amor. Vamos ao horóscopo da semana?

Horóscopo da semana para cada signo

Áries: A Lua começa a semana em seu signo trazendo todo o vigor e energia para seus projetos se realizarem. Há movimentos interessantes no trabalho, com muita ação e objetividade em fazer e acontecer. Os relacionamentos ficam mais harmoniosos se você expressar seus sentimentos.

Touro: No meio da semana, com a Lua Nova unida a Júpiter em seu signo, você tem tudo para promover boas novas no trabalho e nas finanças. Uma oportunidade de crescimento pode acontecer. Porém, é necessário conter gastos e exageros, já que há imprevistos que podem chegar também.

Gêmeos: Com Vênus e o Sol em seu setor financeiro, há boas perspectivas no campo das finanças. Você consegue se organizar bem, dentro do que precisa e do que estava planejando, mas não para por aí – há chances de novos ganhos, que estejam mais atrelados ao seu propósito pessoal. No amor, a cura emocional será parte importante para os próximos passos nos assuntos românticos.

Câncer: Vênus chega em seu setor de crescimento, o que te permite pensar além do que você está planejando. Novos conhecimentos podem surgir, trazendo a você a expansão necessária para o seu momento de vida, pessoal e profissional. Se estiver em busca do amor, alguém diferente pode chamar sua atenção.

Leão: Semana de mudanças importantes na vida da leonina, já que Vênus se junta ao Sol, Netuno e Saturno e oferece chances positivas de realizar pequenas e grandes transformações. Você necessita olhar com mais seriedade e responsabilidade para sua vida e definir o que deseja transmutar. No trabalho, um projeto ou ideia pode dar muito certo, trazendo reconhecimento e crescimento.

Virgem: Essa semana, com Vênus chegando em seu setor de relacionamentos, o amor é a temática dos dias. Você consegue achar o equilíbrio perfeito para resolver qualquer pendência, trazendo mais acolhimento e proximidade com o ser amado. As parcerias profissionais também ganham destaque esses dias, tenha em mente suas ideias e não tenha medo de colocá-las em prática.

Libra: Com a Lua e Mercúrio habitando seu setor de relacionamentos, você começa a semana com bastante dinamismo e movimento com o ser amado. Prepare-se para libido em alta e uma energia revigorante – só cuidado com a ansiedade em querer viver e resolver tudo de uma vez. Parcerias de trabalho trazem sorte essa semana, cuidado, apenas, com a sua comunicação.

Escorpião: O astro lunar se une com Júpiter essa semana em seu setor de relacionamentos e traz alegrias, crescimento e expansão. Você e seu amor entram em um novo nível de relacionamento, onde a segurança e a estabilidade se fazem mais presentes. Contudo, alguns imprevistos podem acontecer, mas que não impactam de forma negativa – mudanças de planos também são caminhos.

Sagitário: O Sol ainda dá as caras em seu setor familiar, trazendo clareza para situações e desafios que precisam ser acertados de vez. Com Vênus chegando no mesmo lugar, as questões ganham ainda mais incentivo para serem solucionadas – especialmente com a figura materna. Há harmonia, paz e união. Júpiter, em bom aspecto em seu trabalho, promove oportunidades e caminhos abertos.

Capricórnio: Lua e Júpiter, unidos, em sua criatividade e autoestima, trazem reconhecimento no trabalho e também em sua vida pessoal. Você pode receber o retorno de algo que estava esperando e que traz estabilidade e segurança em sua vida. Nos romances, se você estiver pensando em ir devagar ou não se envolver agora, os astros pedem que repense, pois há chances de compromisso no ar.

Aquário: A semana começa com a Lua Nova em Áries trazendo coragem e ação para que coloque sua vida para andar. A comunicação se faz presente e você tem chances de ser reconhecida pelo seu trabalho e pelas coisas que compartilha e influencia. Vênus, Sol e Saturno abençoam essa jornada com facilidades financeiras e com mais crescimento no trabalho.

Peixes: Vênus chega em seu signo logo no dia 11 trazendo uma renovação de energia em seu modo pessoal. Sua autoestima é renovada e agora você se sente mais determinada em seguir com seus propósitos. O amor também está no ar – tanto para os relacionamentos, quanto para quem estiver buscando. Permita-se amar e ser amada.

