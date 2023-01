Yoga Detox: aprenda posturas para recarregar as energias para 2023

Chegamos à época do ano em que naturalmente relaxamos, enquanto aproveitamos os bons momentos das festas. São períodos de celebração, então é normal comermos, bebermos e exagerarmos um pouco, sem culpa! Com o Réveillon em especial…

Mas, com tantos excessos, é normal que o corpo se sinta mais lento e inchado, além da tensão pelo ano que passou e o estresse que é comum e causado pelos afazeres do trabalho, os preparativos para as festas, as compras de presentes, férias escolares, etc.

Dessa maneira, uma boa forma de passar pelas festas de fim de ano desintoxicados, aliviando a tensão e recarregando as energias para ficar prontíssimo para a chegada de 2023, é realizar a prática de yoga.

“Além dos benefícios físicos, o yoga também proporciona clareza mental. Os aspectos calmantes e centralizadores da prática são essenciais para uma desintoxicação total da mente e do corpo, ajudando a liberar a toxicidade física, mental e emocional”, destaca Priscilla Leite, precursora da prática no Brasil e fundadora da Yoga Co.

Unir a prática a uma desintoxicação nessa época do ano foi uma ideia que Priscilla teve e que compartilha com seus seguidores que passam de 1 milhão no Instagram e também alunos.

“A prática de yoga é muito benéfica para nossa saúde mental e física no geral. E, no fim do ano, com as festas regadas à comida e bebida, é normal que a gente se sinta mais inchado e com o corpo naturalmente mais cansado. Pensando nisso, como professora de yoga a mais de uma década, sei que uma das melhores formas de desintoxicar o corpo naturalmente é através dessa prática milenar, pois alguns movimentos simples atuam internamente, extraindo toxinas dos órgãos digestivos, estimulando o fluxo sanguíneo e até mesmo melhorando o equilíbrio, tanto físico quanto mental. Esse é um dos segredos do yoga que faço questão de apresentar para meus alunos”, explica.

Sobre restrições para a prática, Priscilla pede atenção das gestantes. “No geral, o yoga é a prática mais democrática que existe. Ele pode ser praticado por pessoas de qualquer idade, crença, gênero ou raça. O yoga não se preocupa com o aspecto fisiológico, mas com o aspecto mítico. Tudo que você precisa para praticar está dentro de você. Então, você irá usar todos esses mecanismos para ‘construir’ dentro do seu corpo o espaço que a prática irá se realizar. Dessa forma, qualquer pessoa pode praticar, mas sempre respeitando suas limitações atuais, sejam elas físicas, como falta de alongamento ou mentais, como dificuldade para se concentrar, por exemplo. No caso dessa aula de Yoga Detox, minha única observação para as posturas que envolvem torção é evitar realizá-las enquanto estiver gestante ou possuir alguma lesão nas costas”, observa a profissional, que é certificada pela Yoga Alliance International, nos Estados Unidos e Índia.

Vamos praticar?

Para começar a desintoxicação, reserve um tempo do seu dia para realizar as poses abaixo. “Essas posturas estimulam seu sistema circulatório, digestivo e linfático, ajudando você a limpar o seu corpo de resíduos e toxinas”, explica.

Postura do Lagarto

A realização da postura do lagarto é uma ótima maneira de alongar os músculos flexores do quadril, que se tornam ativos em atividades como caminhar, ficar em pé, correr, andar de bicicleta e sentar. Atividade que são feitas quase todos os dias e, como resultado, eles ficam encurtados na maioria das pessoas. Os benefícios mentais dessa postura incluem acalmar a mente e alívio do estresse.

Veja como fazer: A partir da postura do cachorro olhando para baixo, traga a perna direita para o lado de fora da mão direita. Em seguida, estique a perna esquerda para trás, apoiando os dedos dos pés no chão. Caso seja desafiador esticar a perna esquerda, deixe-a dobrada. Permaneça assim por alguns instantes, inspirando e exalando lentamente. Repita a postura, agora com a perna esquerda.

Postura do Cachorro olhando para baixo com torção

A famosa postura do Cachorro olhando para baixo auxilia o sistema nervoso, a circulação sanguínea e ainda aumenta a nossa imunidade. Além de ajudar a fortalecer os braços e ombros.

Veja como fazer: Fique em pé, incline-se para frente, eleve os glúteos para cima e para trás até encostar a palma da mão no chão, a perna pode ficar reta ou flexionada (dependendo da sua flexibilidade – o importante é nunca ultrapassar o limite do seu corpo). Após, comece a colocar mais peso em sua mão esquerda e nas pernas para tornar a mão direita leve. Coloque a mão direita na parte externa da coxa esquerda. Vá deslizando a mão pela perna enquanto gira o peito em direção ao céu. Talvez a sua mão alcance a panturrilha ou até mesmo o tornozelo. Observação: Evite fazer se estiver grávida ou se tiver alguma lesão nas costas.

Postura da Deusa

Essa postura possui inúmeros benefícios além de fortalecer as pernas, quadris e assoalho pélvico, ela é uma postura energizante que revitaliza, beneficiando o bom funcionamento dos rins e órgãos sexuais.

Veja como fazer: em pé, dê um passo à direita com o pé direito e vire os dedos dos pés para fora, faça o mesmo com o pé esquerdo. Quando estiver com os pés afastados, pelo menos na largura da pelve, abaixe os quadris e flexione os joelhos até que estejam diretamente acima dos tornozelos. Alongue o seu cóccix para baixo. Mantenha os ombros distantes das orelhas e respire profundamente pelo menos duas ou três vezes nessa posição.

Relaxamento (Savasana)

Essa postura de Yoga é poderosa e traz diversos benefícios para quem a pratica como: produzir grande relaxamento para o corpo curando os transtornos causados pelo excesso de tensão, reduz terapeuticamente o risco de arritmia cardíaca, ataque cardíaco, pressão alta e colesterol e tem um efeito excelente contra a fadiga física e mental, acalmando as ondas cerebrais e estimulando a endorfina, serotonina e melatonina, hormônios que atuam no bem-estar e rejuvenescimento corporal.

Veja como fazer: Deitado em um tapete de yoga, edredom ou até mesmo no chão comece se espreguiçando como se estivesse acabado de acordar. Feche os olhos se preferir e inale e exale profundamente. Solte cada tensão do seu corpo e deixe-o ficar pesado em direção a terra, se permitindo relaxar e aproveitar esses minutos consigo mesmo sem expectativas e julgamentos. Leve as mãos sob o coração se preferir e preste atenção na sua respiração.

Finalizando a prática, Pri Leite garante que o yoga vai muito além das posturas. “A prática é um convite para mergulhar fundo dentro de si, focar em ser e em viver por completo, inteiro, conquistando uma vida mais consciente. Afinal, essa arte milenar conta com um arsenal de técnicas e conhecimentos para elevar o nosso estado de ser. Aproveite e um excelente 2023.”