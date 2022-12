De Brusque para o “TipTopc”

Não, elas não são gêmeas, mas são irmãs, moram e vivem grudadinhas desde sempre e ganharam as redes com sua espontaneidade e fofura. Hoje vamos de Vó (a família decidiu não divulgar seus nomes completos por questão de privacidade), 82, e Tita, 85, as tias-avós da Kaine Goedert, que conversou comigo sobre essa duplinha que viralizou no Insta e no “TipTop” (@voetita), como elas se referem à rede social dos vídeos e dancinhas.

Naturais de Brusque, em Santa Catarina, as irmãs tiveram sua rotina transformada desde que a nova geração da família resolveu postar seus primeiros vídeos no TikTok de uma sobrinha-neta. Fazendo dancinhas e respondendo a jogos de perguntas com nomes de atores e de marcas de difícil pronúncia, elas foram ganhando “seguinetos” e se popularizando.

Embora ainda gostem de atividades de vó como bordar, ver TV e fazer caça-palavras, elas têm dedicado uma parte do tempo para fazer os vídeos, as fotos para os perfis das redes e também para propaganda e, claro, dar entrevistas e conversar com as pessoas.

Segundo Kaine, elas estão muito felizes de ficarem famosas a essa altura da vida, algo que nunca almejaram. Além dos comerciais e publis, a dupla lançou um E-book de receitas doces e salgadas, cujo destaques são a cuca ligeira de banana, um clássico catarinense, e a orelha de gato, outra delícia que as avós do sul do Brasil se acostumaram a fazer. Estou doidinha por elas.