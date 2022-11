Uma centenária no pódio

Natália Dornellas é jornalista, podcaster e ativista da longevidade. Procura por avós e avôs para prosear e histórias de #avosidade para contar. É criadora do podcast Conversa de Vó e cofundadora da plataforma 40+ AsPerennials

Hoje vamos conhecer um pouco da história de Charlotte Sanddal, 100 anos completados em agosto, contada por ela própria ao podcast Champion´s Mojo. Charlotte virou notícia recentemente quando terminou um nado livre de 500 jardas no US Masters Spring Nationals enquanto fazia todas as voltas, algo que muitos nadadores mais jovens não dão conta de fazer.

“Eu cresci em Chicago e era o que você chamaria de ‘Tomboy‘. Não havia esportes para mulheres e eu tinha tanta energia que no mundo de hoje elas provavelmente teriam me medicado. Tornei-me uma ‘Aviation Machinist Mate‘, de 1942 a 1945, porque não sabia taquigrafar e não queria usar um vestido e sentar em uma mesa, mas queria ajudar no esforço de guerra e aprendi algo novo.”

“Depois da Marinha, fui para a faculdade e fiz mestrado em serviço social e trabalhei para o estado de Montana em asilos. Foi um trabalho muito necessário e muito gratificante. Eu me aposentei aos 72 anos e comecei a nadar. A natação é o meu foco, me levanta de manhã e me dá algo construtivo para fazer na vida.”

A rotina de Charlotte Sanddal é de uma mulher jovem. Ela nada meia milha todos os dias e dirige de Helena, em Montana, para Boulde duas vezes por semana para levantar pesos com a filha. Hoje seu foco se concentra no nado borboleta, que é mais difícil que o crawl, mas não tem tanta competição.

Como não poderia deixar de ser, a centenária foi questionada sobre que conselhos daria aos mais jovens e olha o que ela disse: “Encontre alguma atividade que seja interessante para você e se dedique. Nadar é essa minha coisa, tem sido minha maneira de ficar viva.”