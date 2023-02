Pós-carnaval: você traiu sendo fiel?

O Carnaval terminou e com ele a oportunidade de olharmos para os sentimentos e emoções que surgiram neste período. A festa convida para a brincadeira em todas as esferas. Carnaval é sinônimo também de beijo na boca, sexo casual e olhares cheios de apetite. Mas e quando todos esses desejos surgem por outras pessoas além do seu companheiro com quem você mantém um relacionamento fechado?

O primeiro ponto é discernir se o que você sentiu durante o Carnaval era um fogo efêmero ou algo que já vem te acompanhando há algum tempo. Tem muita mulher em relação fechada cheia de desejos reprimidos em nome de uma série de motivos como: tradição, apego, medo, filhos, indecisão, moralidade…

E é diante dessa situação que você pode, mesmo sendo fiel ao seu companheiro, estar traindo a pessoa mais importante da sua vida: você!

As relações podem nos levar a traições do nosso ser. É o preço que podemos pagar por escolher dividir a vida com outra pessoa. São as famosas concessões para a manutenção da relação. De certa forma, faz parte. Mas até onde você está disposta a se trair para se manter num compromisso?

Nossos desejos falam com a gente. Se não os manifestamos em algum momento de nossa vida, a tendência é ser dominado inconscientemente por eles e sermos levadas a tomar decisões no dia a dia de puro desamor, autoboicote, extremismo, confusão e tristeza.

Caso ainda tenha avançado o sinal neste Carnaval ao encontro dos seus desejos e de encontro com seus acordos com seu par, já começa a pensar em como sair dessa relação com dignidade antes que essa ogiva de vontades reprimidas exploda, gerando sofrimento a todos a sua volta. A traição do outro é mais fácil de perdoar do que quando somos a própria vítima das nossas traições. Poupe-se.